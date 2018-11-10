Как питаться, чтобы уберечь себя от простуды

Чтобы уберечься от простуды, нужно не только вести активный образ жизни, но и правильно питаться и получать достаточное количество витаминов и минералов.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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Что есть, чтобы уберечься от простуды:

1. Природные источники витаминов С, А, Е, Д3 и бета-каротина.

Это, к примеру, цитрусовые, киви, листовые овощи, красный перец, брокколи, квашеная капуста, замороженные ягоды, шиповник.

Витамин А и Д3 есть в рыбьем жире, печени трески, говяжьей печени, яичных желтках, сливочном масле. Бета-каротин (провитамин А) содержится в моркови, шпинате, тыкве. Орехи (кешью, грецкие, кедровые), облепиха, растительное масло богаты витамином Е.



Чтобы не заболеть, ешьте облепиху

2. Микроэлементы

Йод, селен, магний, цинк, железо защищают наш организм и замедляют процессы старения клеток. Они содержатся в блюдах из мяса, птицы, яйцах, крупах, морской капусте.

3. Жиры

Для профилактики необходимо обогащать свой организм растительным маслом, орехами, сливочным маслом и рыбьим жиром. В сутки достаточно 30 граммов масла, 10-15 граммов орехов, 10-15 грамм сливочного масла и 2 грамма рыбьего жира.

4. Кисломолочные продукты

Они способны поддержать микрофлору кишечника, ведь в кишечнике находится 80% иммунной защиты человека.

Светлана Фус также добавила, что необходимо включить в свой рацион чеснок и ограничить употребление сладостей.

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