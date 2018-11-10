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      Как питаться, чтобы уберечь себя от простуды

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      Как питаться, чтобы уберечь себя от простуды
      Как питаться, чтобы уберечь себя от простуды / huffingtonpost.com.au

      Чтобы уберечься от простуды, нужно не только вести активный образ жизни, но и правильно питаться и получать достаточное количество витаминов и минералов.

      Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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      Что есть, чтобы уберечься от простуды:

      1. Природные источники витаминов С, А, Е, Д3 и бета-каротина.

      Это, к примеру, цитрусовые, киви, листовые овощи, красный перец, брокколи, квашеная капуста, замороженные ягоды, шиповник.

      Витамин А и Д3 есть в рыбьем жире, печени трески, говяжьей печени, яичных желтках, сливочном масле. Бета-каротин (провитамин А) содержится в моркови, шпинате, тыкве. Орехи (кешью, грецкие, кедровые), облепиха, растительное масло богаты витамином Е.

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      2. Микроэлементы

      Йод, селен, магний, цинк, железо защищают наш организм и замедляют процессы старения клеток. Они содержатся в блюдах из мяса, птицы, яйцах, крупах, морской капусте.

      3. Жиры

      Для профилактики необходимо обогащать свой организм растительным маслом, орехами, сливочным маслом и рыбьим жиром. В сутки достаточно 30 граммов масла, 10-15 граммов орехов, 10-15 грамм сливочного масла и 2 грамма рыбьего жира.

      via GIPHY

      4. Кисломолочные продукты

      Они способны поддержать микрофлору кишечника, ведь в кишечнике находится 80% иммунной защиты человека.

      Светлана Фус также добавила, что необходимо включить в свой рацион чеснок и ограничить употребление сладостей.

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      Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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