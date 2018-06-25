Как питаться во время отпуска, чтобы сохранить фигуру: полезный перечень

Известный в Украине диетолог Светлана Фус составила перечень рекомендаций, к которым стоит прислушаться во время вашего райского отпуска.

В период отдыха мы хотим не только снять психологическое напряжение и улучшить физическое здоровье, но и следить за собственной фигурой. Многие женщины и мужчины отказываются от вкусных перекусов и напитков, потому что имеют "железную" отмазку – "я в отпуске".

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Специалист решила посоветовать, каких правил питания следует придерживаться, чтобы ваши формы вас полностью устраивали.

1. Пить много воды

Диетолог отмечает, что во время летней жары человеческое тело требует больше влаги, поэтому не пренебрегайте потреблением воды. Стоит отказаться от газированных сладких напитков и соков, потому что они еще больше провоцируют жажду, а вместо этого с собой всегда иметь бутылку питьевой воды. А лучшим вариантом будет средне-минерализованная вода, которая не только утолит жажду, но и добавляет минералы, которые мы теряем в жару с потом.

2. Избегать калорийных закусок

Казалось бы, самый простой совет, однако он до сих пор не теряет свою актуальность и эффективность. Забудьте на время отпуска о чипсах и булочках. Лучше возьмите с собой на пляж или экскурсию овощи, которые содержат не только клетчатку, но и добавят витамины и минералы, которые защитят от вредного воздействия солнечных лучей.

3. Отказаться от быстрого питания

Конечно, во время отпуска меньше всего хочется думать о приготовлении еды, из-за чего люди идут либо в кафе, либо утоляют голод фаст-фудом. Если вы действительно поклонники быстрой пищи, то лучше купите себе роллы с овощами, сэндвичи с овощами и курицей или просто овощной салат с сыром и хлебом. Или же купите все в магазине и быстро приготовьте самостоятельно.

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4. Придерживаться режима питания

Да, это действительно очень важно. Хаотичное употребление пищи не принесет пользы ни фигуре, ни здоровью. Очень важными являются показатели умеренности в питании и ощущение сытости. Поэтому забудьте о резких изменениях в вашем графике питания.

5. Много двигаться

Эксперт советует во время отдыха больше ходить пешком и двигаться, а соответственно и тратить больше энергии.