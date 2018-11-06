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      Как платить за комуслуги в Украине, если субсидию еще не начислили

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      Как платить за комуслуги, если еще нет субсидии
      Как платить за комуслуги, если еще нет субсидии / Фото из свободных сетей

      Если вам еще не начислили субсидию, то стоит оплатить обязательный платеж, указанный в квитанциях за потребленные в сентябре воду, свет и газ.

      Об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.

      Сейчас Управление социальной защиты населения работает над оформлением субсидий, рассматривая более 100 тысяч заявлений в неделю.

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      "Задержки в основном возникают из-за несвоевременной подачи местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечня жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе", – пояснили в правительстве.

      Заметим, что если управление соцзащиты приняло у семье документы на оформление субсидии, то скидку на оплату коммунальных услуг семье назначат с момента оформления заявления. Соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии.

      То есть, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства все равно будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов – на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

      К слову, 1 ноября в Украине выросла цена на газ для населения. Так, тысяча кубометров газа теперь стоит 8550 гривен.

      Теги: Новости Украины Деньги коммунальные услуги Субсидии
      Источник: 24 канал
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