Как платить за комуслуги в Украине, если субсидию еще не начислили

Если вам еще не начислили субсидию, то стоит оплатить обязательный платеж, указанный в квитанциях за потребленные в сентябре воду, свет и газ.

Об этом сообщает правительственный сайт Тeplo.gov.ua.

Сейчас Управление социальной защиты населения работает над оформлением субсидий, рассматривая более 100 тысяч заявлений в неделю.

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"Задержки в основном возникают из-за несвоевременной подачи местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечня жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе", – пояснили в правительстве.

Заметим, что если управление соцзащиты приняло у семье документы на оформление субсидии, то скидку на оплату коммунальных услуг семье назначат с момента оформления заявления. Соответственно будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии.

То есть, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства все равно будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов – на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

К слову, 1 ноября в Украине выросла цена на газ для населения. Так, тысяча кубометров газа теперь стоит 8550 гривен.