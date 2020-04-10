Как плавучие госпитали в США влияют на борьбу с COVID-19: украинка рассказала детали

В Нью-Йорке и Лос-Анжелесе пришвартовались 2 плавучих госпиталя. Их построили на базе нефтяных танкеров. В каждом располагается до тысячи больничных коек, 80 коек интенсивной терапии, 12 операционных. Корабли строили для развертывания на случай крупных военных конфликтов.

О карантинных мероприятиях в США 24 каналу рассказала Виктория Лисецкая, которая живет в Лос-Анжелесе.

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По ее словам, когда корабль Mercy пришвартовался в Лос-Анджелесе – это было масштабным событием в городе. Плавучий госпиталь поможет уменьшить нагрузку на местные больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Там уже вылечился 31 пациент, правда, ни один из них не болел COVID-19. Это были типичные операции по удалению аппендицита, инвазивные вмешательства. Сейчас один из представителей команды Mercy заболел коронавирусом. Поэтому там следят за тем, насколько безопасно лечить пациентов,

– сообщила Лисецкая.

Как выглядит госпиталь на воде:

Она также отметила, что и сама пыталась прийти на осмотр к дантисту, на что он ответил, что лучше после карантина. Врачи любезно просят консультироваться онлайн и ни в коем случае не ехать в больницу, поскольку там можно подхватить коронавирус. Поэтому в большинстве случаев люди консультируются с семейными врачами через соцсети.

"Также власти настойчиво рекомендовали не выходить в продуктовые магазины и по возможности заказывать все онлайн, потому что в Калифорнии, по прогнозам, эта и следующая неделя – пик заболеваний. За нарушение дистанции – штраф 1000 долларов или 6 месяцев за решеткой", – отметила украинка.

Виктория Лисецкая / Фото 24 канал

К тому же, с 10 апреля 2020 года в Калифорнии введут ограничительные меры, что все покупатели и продавцы в магазинах, аптеках, банках должны быть в масках. До сих пор это была рекомендация.

Что известно о коронавирусе в США

► Соединенные Штаты лидируют по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 10 апреля там зафиксировали более 468 тысяч случаев недуга, умерли – 16,6 тысячи человек, выздоровели – почти 26 тысяч

► С 13 марта США приостановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение 13 марта 2020 года.

► Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса.

► Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларовиз-за коронавируса. Кроме того, в стране продолжаются клинические испытания вакцины против коронавируса.



Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 Канала