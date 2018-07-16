Как плохой секс влияет на семью

Если у партнеров сексуальные отношения всегда откладываются "на потом" или их давно не было – это тревожный звоночек, который должен побуждать к решительным действиям, чтобы спасти семью.

Из-за плохого секса могут возникнуть серьезные проблемы в семье, передает Nashamama.

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Один из способов избежать секса, если он не приносит удовольствия – это держать дистанцию. Вы начинаете задерживаться на работе, у друзей или куда-то едете, перестаете разговаривать с партнером и интересоваться его делами.

Из-за плохого секса один из партнеров может совершить над другим насилие

Из-за желания держать дистанцию у вас может ухудшаться настроение при появлении партнера.

Через некоторое время партнеры могут потерять влечение друг к другу, появится отвращение. Исчезнут поцелуи и другие нежные прикосновения, а это приведет к возникновению взаимного раздражения.

Когда секс становится редкостью, кто-то из партнеров сдается и начинаются романы на стороне.

Измена одного из партнеров может произойти из-за плохого секса в семье

Если отношения не устраивают одного из партнеров, он может совершать насилие, показывая таким образом, что другой партнер ответственный за его несчастье.

И "точкой" плохого секса может стать развод, ведь терпение также имеет предел.

Поэтому, чтобы этого всего не произошло – прислушайтесь друг к другу, старайтесь понять и попытаться решить сложную ситуацию.

Стройте прочные отношения как в быту, так и в постели

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