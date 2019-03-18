Как по России ударила оккупация Крыма и почему Кремль за это расплачивается до сих пор

Хотя Россия продолжает незаконно интегрировать в собственную экономику Крым, однако потери Кремля из-за оккупации полуострова продолжают расти. Доливают масла в огонь и постоянные санкции со стороны США и Европейского союза, которые они ввели как через саму аннексию, так и через вероятное российское вмешательство в выборы президента США.

В частности, страна-агрессор страдает от низких мировых цен на нефть , что является основным ее экспортным продуктом, а также от низкого уровня иностранных инвестиций (после определенного подъема в 2017 году прямые иностранные инвестиции сократились и даже имели отрицательные показатели во втором квартале 2018 года) и низких доходов среди населения , пишет Bloomberg .

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"Экономическое затишье означает, что меньше денег попадает к простым россиянам. С момента оккупации Крыма и вследствие снижения цен на нефть страна около двух лет находится в состоянии рецессии, а средние доходы населения едва ли превышает 30 тысяч рублей в месяц, что составляет около 459 долларов. Правда один из регионов, где доходы выросли, – это Крым, поскольку доходы населения здесь растут с низкой базы, таким образом пытаясь сравняться со средней зарплатой в России", – отмечают авторы материала.



Экономика России упала почти на 10% по сравнению с 2013 годом

По словам аналитиков издания, на протяжении последних пяти лет экономика России упала на 6% из-за санкций. В то же время, согласно результатам исследования, которые экономист Скотт Джонсон опубликовал в 2018 году, "экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на 150 миллиардов долларов, если сравнивать с показателями конца 2013 года". Специалист говорит, что такие показатели связаны с падением цен на нефть (около 4% в общих потерях), но основная причина – санкции и другие факторы. К примеру, число российских компаний и частных лиц, попавших под санкции со стороны США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и теперь составляет более 700.

Но Россия все же продолжает интегрировать Крым в собственную экономику, вкладывая миллиарды в новые электростанции и строительство гигантского моста . Однако недавний опрос показал, что привлекательность аннексии в самой РФ начинает снижаться – лишь 39% россиян считают , что "присоединение Крыма" принесло больше пользы, чем вреда , зато в 2014 году таких людей было 67%.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, со своей стороны, подтверждает суждение аналитиков ресурса. Как отметил политик, реальные доходы населения РФ падают шестой год подряд.

" Страна заплатила достаточно высокую плату. У нас тут просто все разрушилось и развалилось окончательно , но зато значительная часть населения страны дико возбуждена касаемо внешней политике и находится в этих внешнеполитических галлюцинациях", – подчеркнул он.