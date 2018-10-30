Как побороть травлю детей в школах: интервью с психологом

Эксклюзивное интервью о том, как противостоять насилию в школах и почему нужно бороться с серостью, оставшейся после Советского Союза с психологом Марией Фабричевой.

Мария Фабричева – психолог и семейный консультант-медиатор, кандидат в транзактные аналитики в области психотерапии, специалист по сказкотерапии.

Что делать, если ребенка в школе травят за его внешний вид? Что делать, если ребенок стал жертвой булинга? Почему нас поколениями учили не выделяться из серой массы? Как научить ребенка быть счастливым уже сейчас, а не тратить всю жизнь на борьбу за призрачное счастье? На эти и другие вопросы Фабричева ответила во второй части своего интервью 24 каналу.

Что делать, если ребенка в школе травят за его внешний вид? Что делать, если ребенок стал жертвой булинга? Почему нас поколениями учили не выделяться из серой массы? Как научить ребенка быть счастливым уже сейчас, а не тратить всю жизнь на борьбу за призрачное счастье? На эти и другие вопросы Фабричева ответила во второй части своего интервью 24 каналу.

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О безликости и контроле

Серость спальных районов, которая нам досталась в наследство от Советского союза…

Да. Серое, на сером, в сером. Сейчас объясню, зачем это делалось.

Серый цвет действительно угнетает. Угнетенным человеком намного легче управлять. Сейчас те же детские садики выглядят не так, как в Советском Союзе – там много яркого и красочного. Но отголоски этой серости осталось.

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Почему до сих пор многие учителя в школах продолжают культивировать эту серость? Унижают детей, которые красят волосы в яркие цвета, например?

Потому что когда у человека внутри нет ответа на какой-то вопрос, когда он видит что-то яркое, что ему тоже очень хочется или ему это непонятно – он проваливается. Внутри происходит моментальная реакция, и либо внутренний испуганный ребенок начинает этого боятся, либо внутренний строгий родитель начинает говорить, что это – кошмар.

Не важно, сколько человеку лет. Внутренняя психологическая регрессия не имеет никакого отношения возрасту. Взрослый человек может ответить на что-то реакцией трехлетнего ребенка. Ты красишь волосы, а дедушка вдруг говорит "Ой, волосики покрасила! Красивенько!". А ты на него смотришь, и пытаешься понять: Семен Израилевич, Вы ли это? Когда человек хочет отреагировать реакцией ребенка, но эту реакцию заглушает внутренний токсичный родитель, вся токсичность направляется уже наружу на реального ребенка криком: "Это что за мерзость?". Это сложная система реакции эго-состояний. Это – как пинг-понг внутри человека.

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О травле учителями

Скандалы, которые происходили в школах последние годы: когда то девочек-подростков гнобят за яркие цвета волос, то молодых учительниц – за фотографии с летнего отдыха или татуировки….

Из той же серии. Это история про то, что многим учителям стоит поработать с собой, чтобы по-взрослому реагировать на события.

В транзактном анализе есть три компонента в структуре личности - Р (родитель), В (взрослый) и Д (дитя). Эти эго-состояния отражают эмоциональный опыт разных периодов жизни.

Структура особистості за транзактним аналізом

Вот Взрослый – это здесь и сейчас, он не делим, это осознанность в настоящем времени. Родитель бывает или заботливым или контролирующим. Ребенок бывает свободным, бунтующим и адаптивным. Комбинируются эти состояния – по-всякому.

И как оно работает в ситуации с учителями?

Когда девочка-подросток, в возрасте прекрасного бунта, приходит в школу с зелеными волосами, она проходит последнюю стадию психологического развития – самоидентификации и сепарации. В этом возрасте она имеет право красить волосы в разные цвета. И цвет волос никак не может повлиять на ее интеллект, доброту или правильность поведения.

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Вот наше зеленоволосое чудо приходит в школу. Перед ней стоит педагог, внутри которого происходит мгновенная реакция эго-состояний. От внутреннего ребенка поступает психологический импульс: "Ах, класс!". Сверху своим импульсом лупит контролирующий родитель: "Ты обалдела? Я тебе дам красиво!". В результате педагог, который пережил эту бурю реакций внутри, выдает нашей девочке: "Ты дура! Перекрасься немедленно!".

Реальная наша девочка, которая перед собой видит взрослого педагога и не знает про битвы эго-состояний внутри, начинает путаться. Если дома ребенку внушают родители, что "учитель всегда прав", то могут начаться проблемы.

О родительском вмешательстве

Как правильно реагировать родителям на все происходящее?

Во-первых, вмешиваться. Родительское невмешательство – это поддержание культуры насилия. Когда вы не вмешиваетесь в конфликты между детьми и детьми, когда игнорируете то, что делают педагоги – вы отдаете своего ребенка на растерзание. Так вы поддерживаете насилие.

Если учитель не может нормально, по-взрослому, как это подобает педагогу, разобраться с ребенком, значит, этот учитель уже сломал свой авторитет. Вам нужно вмешаться.

Если педагог не понимает, что такими подачами он обесценивает ребенка как личность, переходит границы дозволенного – это плохой педагог. Прямая обязанность ребенка – самовыражаться в подростковом возрасте! Самовыражение ребенка – однозначно не повод его унижать!

Травля молодых учительниц за татуировки – и той же оперы?

Да. Потому что конкуренция. Потому что начинаются фантазии, не имеющие, отношения к реальности. Потому что срабатывают стереотипы. Потому что жужжит мысль "Мне нельзя было, так и я другим не позволю!". Это все – заблуждения, стереотипы и комплексы.

Я – одна из самых татуированных психотерапевтов в нашем городе. И что? Еще ни один клиент не пострадал от количества татуировок на моем теле.

Как родителям поддержать ребенка, когда все вокруг объясняют, что с ребенком что-то не так?

Ребенок должен знать, что он – под защитой семьи. Принятие семьи для человека важнее, чем принятие общества. Благодаря принятию семьи ребенок может найти своих, походить на крутые комиконы, может найти разные способы своего самовыражения. Можно придумать варианты совмещения самовыражения ребенка с обстоятельствами. Главное, чтобы был посыл: "Я тебя вижу, я тебя понимаю, давай вместе подумаем, что можем сделать".

Нужно говорит с ребенком. Спрашивать, что происходит и почему так. Часто дети подсознательно провоцируют таким образом учителей, чтобы показать, что это же – злая ведьма. Значит, в отношениях с учителем проблемы были еще до смены цвета волос. Может ребенка унижали еще до того, как он перекрасился? Нужно и важно искать причину. Родителям важно говорить со своими детьми и не забивать на них. Ни школа, ни бабушка не смогут воспитать вашего ребенка. Только родители.

О культе страдания

Почему в школе нам показывали только страдающих и угнетенных украинцев? В сказках, на уроках истории, на уроках литературы?

Тактика доминантной культуры – показывать персонажей страдающих. Мое субъективное мнение, что основной удар в этом направлении был сделан во времена Советского союза. Нам внушали, что мы все - советские люди. Это понятие состояло из множества культур и их традиций. Все это нужно было привести к какому-то общему знаменателю "мы". Поэтому важно было сделать некую безликую массу и убедить людей, что так было всегда.

Общество готово жить сколь угодно плохо, если получится его убедить, что так было всегда?

Да. Главное, убедить, что вот так – это нормально. Человек адаптируется ко всему, даже к трагическим событиям. Одно поколение переживает трагедию, но следующее – уже верит, что так было всегда. Если этому поколению давать определенную литературу, подпитывать пропагандой, задать только одно направление истории, то человек, куда бы он не ткнулся, везде будет находить только страдания.

Так все приходят к выводу, что такова жизнь, которая боль и борьба. Счастья в ней не предусмотрено. Хотя на самом деле – это не так. Но из поколения в поколение передаются лозунги "Борись за свое счастье!", "У нас не получилось – но наши дети смогут!". Вот и получается, что персонажи, которые со всем справлялись, которые становились сенсацией, которые были устойчивы и успешны, упоминаются в школьной программе вскользь. Как будто их и не было вовсе.

Процесс становления общества и его культуры не может быть быстрым. Тут не достаточно только психологи. Хорошо бы, чтобы историки тоже учились подавать исторические факты и разные варианты интерпретации событий.

О том, почему важна история

Детям нужно учить историю?

Да. Это – логично. История помогает получать гордость за свой народ В этом – ее смысл. Мощные державы встраивают ее в свою машину. Пропаганду структурировал страшный человек Геббельс. Он ее использовал в страшное время для страшных целей. Но его пропаганда была мощнейшим инструментом. Страшно использовать инструменты того, кто вел к порабощению мира. Но изучить этот инструмент и найти то, что вызывает гордость за свой народ, гордость за принадлежность к этому народу – важно.

Можно показывать разные факты. История человека, города, страны, мира – она состоит из разных фактов. Эти факты могут вызывать разные эмоции – и гордость, и стыд, и предубеждения, и радость, и грусть. Это – нормально. Это – развитие. Чтобы вникать в историю должна быть первостепенная цель. Должно быть понимание, что народу необходимы знания о своей истории, чтобы эти знания помогали выстраивать нацию. Знание истории нужно, чтобы понять какие есть повторы, что говорит о какой-то нерешенной задаче. Это все – большой и долгий труд. Но он важен для развития страны.

Почему?

Чтобы человек мог гордиться своей страной, своим народом, ему нужна основа. Необходим анализ событий из прошлого, который объясняет, что и как происходило, какова была цена вопроса, и каковы были последствия. Так же нужно прививать любовь к своему языку. Любовь к языку не предполагает же тотальное мочилово всех, кто говорит на других языках. Она предполагает, что на этом языке будет создаваться классная и доступная литература. Чтобы люди могли получать знания на родном языке.

О том, как можно стать счастливым

Вопреки тому, что в школе постоянно культивируется идея страдания и вечно борющихся героев, детей можно научить, что жизнь – не боль? Что не обязательно всю жизнь бороться за свое счастье? Что можно вот просто сразу жить счастливо и что быть счастливым – это нормально?

Конечно. Это все началось не со школы. Это началось с того, что люди исказили Библию своей трактовкой и в какой-то момент заявили, что счастье не входило в планы при создании мира. С чего вдруг? Потому что так было кому-то удобно? Потому что несчастливым человеком, который не видит никаких светлых перспектив, легче управлять? Так говорите об этом прямо.

Счастье – в мелочах. Это – общее понятие. Оно состоит из деталек, которые для каждого неповторимы. Кто-то выпивает утром чашечку любимого кофе – и ходит весь день счастливый. Кто-то – счастлив если может путешествовать раз в год. Счастье – когда ты можешь просыпаться утром, строить планы и не чувствовать угрозы. Первоисточник счастья – знания о том, как удовлетворить свои базовые потребности и возможность их удовлетворять. Если есть сложность с удовлетворением базовых потребностей – безопасности, питания, сексуальность, отдыха – то со счастьем будет напряжно.

Это то, на что всегда били имперские державы. Если я все время в страхе, если постоянно оглядываюсь на своих соседей, потому что боюсь, что они напишут на меня донос, то о какой национальной самоидентификации я могу думать? В таких условиях – каждый сам по себе.

Но в условиях войны у нас с безопасностью тоже напряг. Но, все же, вопрос национальной самоидентификации стоит остро. Почему?

Потому что сейчас говорят о том, что когда мы получаем самоидентификацию – мы получаем безопасность и возможность решат все свои проблемы. Но для самоидентификации, опять-таки, нужна основа. Нужны знания и свободный доступ к этим знаниям. Нужна возможность объяснять те или иные исторические факты. Нужна возможность самому находить в них смысл.

Нужно учиться не становиться доминантной культурой. Нужно признать что мы – украинцы. Мы живем в одной стране, которая называется Украина. Но, при этом, у меня может быть еврейская кровь и я, в моем семейном кругу, имею право любить свою культуру. Если у меня татарская кровь – я имею право быть украинским татарином. Экологичность страны – это принятия и взаимоуважение разных культур, которые объединившись на одной территории, составляют один неповторимый народ.

Когда будет это баланс – народ будет устойчивее?

Почти несокрушим.

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