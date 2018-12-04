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      Как побороть молочницу раз и навсегда: советы врача

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      Как вылечить молочницу
      Как вылечить молочницу / ua.wallpapers-fenix.eu

      В лечении молочницы следует понимать, что без помощи специалиста это невозможно. И даже после правильного лечения она может возвращаться снова.

      Об этом в эксклюзивном комментарии рассказала заведующая женской консультацией Медицинского центра Medicover, врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета.

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      По словам врача, при неярко выраженных симптомах и легких формах кандидоза, гинеколог назначает только местное лечение – использование противогрибковых свечей, кремов, мазей. А в дальнейшем – препаратов для восстановления вагинальной микрофлоры и пробиотиков для предупреждения рецидивов молочницы.

       
      Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета
      “Если кандидоз не вылечивается" и часто возвращается, следует сделать дополнительное обследование организма, проверить работу желудочно-кишечного тракта, сдать кровь на сахар, хронические урогенитальные инфекции и др”.

      Для профилактики вагинального кандидоза необходимо соблюдать правила личной гигиены, отказаться от использования ароматизированных средств интимной гигиены и содержащих искусственные красители, носить натуральное белье.

      профілактика молочниці
       

      Поскольку кандидоз является реакцией на ослабление иммунитета, то для его профилактики нужно делать все, что укрепляет иммунную систему: закаляться, здорово питаться, употреблять побольше кисломолочных продуктов (это поможет нормализовать естественную микрофлору), а также избегать по возможности стрессов и переутомления.

      И еще одним из важнейших способов профилактики кандидоза в наше время, когда все сами себе врачи, является контролируемое и рациональное, под наблюдением врача, употребление каких-либо препаратов, не только антибиотиков. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут избежать неприятных симптомов молочницы и предотвратить ее появление в будущем,
      – отметила врач.

      Больше о молочнице и методах ее лечения читайте в публикации.

      Теги: Медицина Здоровье Лечение Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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