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      Как побороть роль жертвы и принять ответственность

      26 Читати новину українською
      Как побороть роль жертвы и принять ответственность
      Как побороть роль жертвы и принять ответственность / michaellynchfamilylawyers.com.au

      Роль жертвы может преследовать человека очень долго и это плохо влияет на самочувствие – она замечает только негатив и склоняется перед обстоятельствами.

      Социологи Брэдли Кэмпбелл (Bradley Campbell) и Джейсон Мэннинг отмечают, что вместо того, чтобы реагировать на проблему, люди жалуются, пишет Lifehacker.

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      Они называют психологию жертвы страшным трагическим треугольником, в котором есть роль жертвы, спасителя и преследователя.

      Жертва сосредотачивается на негативе и обижается на людей, которые критикуют ее или осуждают. Если человек начинает критиковать других и осуждать. То она примеряет роль преследователя. После чего люди-жертвы обращаются к спасателям, которых они могут представить в форме другого человека или вещей, чтобы облегчить свои ощущения и отвлечься.

      Противоположность трагического треугольника – модель динамического улучшения.

      Модель динамічного покращення: творець, суперник та тренер

      Модель динамического улучшения: создатель, соперник и тренер

      В своей книге The Power of TED Дэвид Эмеральд отмечает, что в то время, как жертвы концентрируются на проблемах, создатели понимают четко: что они хотят и берут ответственность за собственные результаты в жизни.

      Преследователи становятся соперниками, которые помогают учиться и расти на пути самопознания. А спасатели трансформируются в роль тренеров для того, чтобы помочь создателю достичь своей цели.

      К тому же, в жизни до сих пор остаются те проблемы, ситуации и соперники, просто модель динамического улучшения позволяет человеку посмотреть на ситуацию под другим углом.

      Подивіться на ситуацію під іншим кутом
      Посмотрите на ситуацию под другим углом

      Для того, чтобы перейти из роли жертвы в режим создателя необходимо задать себе несколько вопросов:

      1. Какой мой идеальный результат?
      2. Какие намерения привели меня к тому, что есть в моей жизни?
      3. Кого я виню за то, что случается со мной?
      4. К кому или чему я тянусь за спасением?

      Эта философия похожа на философии стоицизма – человек не может управлять событиями, которые возникают в ее жизни, но имеет контроль над эмоциями. Если человек позволит эмоциям управлять мыслями и действиями, то она всегда будет недовольна жизнью. Для этого философы советуют применять логику и иррациональное мышление. Подумайте о том, что препятствия и неудачи – это возможности для роста и развития.

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      Теги: Психология
      Источник: 24 Канал
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