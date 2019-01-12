Как побороть роль жертвы и принять ответственность

Роль жертвы может преследовать человека очень долго и это плохо влияет на самочувствие – она замечает только негатив и склоняется перед обстоятельствами.

Социологи Брэдли Кэмпбелл (Bradley Campbell) и Джейсон Мэннинг отмечают, что вместо того, чтобы реагировать на проблему, люди жалуются, пишет Lifehacker.

Читайте также: Зимняя депрессия зависит от цвета глаз, – ученые

Они называют психологию жертвы страшным трагическим треугольником, в котором есть роль жертвы, спасителя и преследователя.

Жертва сосредотачивается на негативе и обижается на людей, которые критикуют ее или осуждают. Если человек начинает критиковать других и осуждать. То она примеряет роль преследователя. После чего люди-жертвы обращаются к спасателям, которых они могут представить в форме другого человека или вещей, чтобы облегчить свои ощущения и отвлечься.

Противоположность трагического треугольника – модель динамического улучшения.

Модель динамического улучшения: создатель, соперник и тренер

В своей книге The Power of TED Дэвид Эмеральд отмечает, что в то время, как жертвы концентрируются на проблемах, создатели понимают четко: что они хотят и берут ответственность за собственные результаты в жизни.

Преследователи становятся соперниками, которые помогают учиться и расти на пути самопознания. А спасатели трансформируются в роль тренеров для того, чтобы помочь создателю достичь своей цели.

К тому же, в жизни до сих пор остаются те проблемы, ситуации и соперники, просто модель динамического улучшения позволяет человеку посмотреть на ситуацию под другим углом.



Посмотрите на ситуацию под другим углом

Для того, чтобы перейти из роли жертвы в режим создателя необходимо задать себе несколько вопросов:

Какой мой идеальный результат? Какие намерения привели меня к тому, что есть в моей жизни? Кого я виню за то, что случается со мной? К кому или чему я тянусь за спасением?

Эта философия похожа на философии стоицизма – человек не может управлять событиями, которые возникают в ее жизни, но имеет контроль над эмоциями. Если человек позволит эмоциям управлять мыслями и действиями, то она всегда будет недовольна жизнью. Для этого философы советуют применять логику и иррациональное мышление. Подумайте о том, что препятствия и неудачи – это возможности для роста и развития.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.