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      Как побороть страх перед уколами: советы Комаровского

      15 Читати новину українською
      Как помочь детям бояться уколов
      Как помочь детям бояться уколов / uk.etcetera.media

      Врач и телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал родителям о том, как помочь ребенку преодолеть страх перед уколами.

      Об этом он написал на своей странице Instagram.

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      "Вообще я бы говорил не о том, как уменьшить истерики перед уколами, а как уменьшить количество уколов. Тем не менее уколы иногда бывают, например, при вакцинации", – рассказал врач.

      По словам врача, нужно не пугать ребенка заранее, улыбаться и не устраивать истерик. Также можно поговорить с врачом, зайти без ребенка и дать врачу игрушку, которую он подарит ребенку после укола.

      Діти і уколи
      Страх детей перед уколами

      Во многих странах практикуется обработка кожи специальными мазями, содержащими местное обезболивающее, чтобы уменьшить боль от укола. Самое главное – именно в момент укола надо ребенка каким-либо образом отвлечь. Это все, что вы можете сделать,
      – уверяет Комаровский.

      Также эксперт отмечает, что ребенок будет бояться в том случае, если рядом будут люди, которые боятся. Если же рядом нет раздражителей, которые могут испортить настроение, то ситуация переносится очень даже легко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Много вопросов о том, что дети душераздирающе боятся уколов, как с этим быть, как уменьшить все эти истерики перед уколами? ⠀ Вообще я бы говорил не о том, как уменьшить истерики перед уколами, а как уменьшить количество уколов. ⠀ Тем не менее уколы иногда бывают, например, при вакцинации. Самое главное не пугать заранее, улыбаться, не устраивать истерик, предварительно поговорить с врачом, зайти без ребенка и дать врачу игрушку, которую он потом подарит ребенку после укола. Во многих странах практикуется обработка кожи специальными мазями, содержащими местный анестетик, чтобы уменьшить боль от укола. Самое главное – именно в момент укола надо ребенка каким-либо образом отвлечь. Это все, что вы можете сделать. Также важно, что ребенок будет очень бояться, если рядом с ним находятся люди, которые очень боятся. Если же все рядом улыбаются и не суетятся, то ситуация переносится очень даже легко. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #укол #безопасность #здоровье

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы Вакцина Доктор Евгений Комаровский Дети
      Источник: 24 Канал
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