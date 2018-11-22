Как побороть страх перед уколами: советы Комаровского

Врач и телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал родителям о том, как помочь ребенку преодолеть страх перед уколами.

Об этом он написал на своей странице Instagram.

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"Вообще я бы говорил не о том, как уменьшить истерики перед уколами, а как уменьшить количество уколов. Тем не менее уколы иногда бывают, например, при вакцинации", – рассказал врач.

По словам врача, нужно не пугать ребенка заранее, улыбаться и не устраивать истерик. Также можно поговорить с врачом, зайти без ребенка и дать врачу игрушку, которую он подарит ребенку после укола.



Страх детей перед уколами

Во многих странах практикуется обработка кожи специальными мазями, содержащими местное обезболивающее, чтобы уменьшить боль от укола. Самое главное – именно в момент укола надо ребенка каким-либо образом отвлечь. Это все, что вы можете сделать,

– уверяет Комаровский.

Также эксперт отмечает, что ребенок будет бояться в том случае, если рядом будут люди, которые боятся. Если же рядом нет раздражителей, которые могут испортить настроение, то ситуация переносится очень даже легко.

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