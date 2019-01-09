Как побороть усталость после праздников: советы Супрун

Круговорот подготовки к праздникам и празднование отнимают немало сил + короткий световой день, низкая температура, переход в новый календарный год. Все вместе это вызывает повышенную физическую и психологическую нагрузку.

Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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По ее словам, причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или медицинскими причинами.

Ульяна Супрун “Усталость может быть симптомом многих болезней – диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости”.

Самые распространенные признаки усталости:

чувство обессиливания;

когда человек чувствует, что не способен выполнять обычные функции должным образом;

рассеянность и ухудшение концентрации;

ухудшение памяти;

замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;

снижение интереса к работе;

повышенная раздражительность;

перманентная сонливость;

реакция сердечно-сосудистой системы, повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

Переутомление – симптомы головная боль;

повышенная утомляемость;

хроническая раздражительность;

нервозность;

нарушения сна;

обострение хронических заболеваний;

возможное возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.

Ульяна Супрун “Чтобы вернуться к нормальному жизненному ритму, необходимо скорректировать образ жизни. Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кроме того, очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточное количество положительных эмоций и приятные занятия, которые помогут вам наполнить день радостью”.

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