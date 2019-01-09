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      Как побороть усталость после праздников: советы Супрун

      33 Читати новину українською
      Как побороть усталость
      Как побороть усталость / zhinka.net.ua

      Круговорот подготовки к праздникам и празднование отнимают немало сил + короткий световой день, низкая температура, переход в новый календарный год. Все вместе это вызывает повышенную физическую и психологическую нагрузку.

      Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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      По ее словам, причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или медицинскими причинами.

       
      Ульяна Супрун
      “Усталость может быть симптомом многих болезней – диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости”.

      Самые распространенные признаки усталости:
      чувство обессиливания;
      когда человек чувствует, что не способен выполнять обычные функции должным образом;
      рассеянность и ухудшение концентрации;
      ухудшение памяти;
      замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;
      снижение интереса к работе;
      повышенная раздражительность;
      перманентная сонливость;
      реакция сердечно-сосудистой системы, повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

       
      Переутомление – симптомы

      головная боль;
      повышенная утомляемость;
      хроническая раздражительность;
      нервозность;
      нарушения сна;
      обострение хронических заболеваний;
      возможное возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.

       
      Ульяна Супрун
      “Чтобы вернуться к нормальному жизненному ритму, необходимо скорректировать образ жизни. Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кроме того, очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточное количество положительных эмоций и приятные занятия, которые помогут вам наполнить день радостью”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новогодние праздники Здоровье Ульяна Супрун Здоровая жизнь
      Источник: Здоровье 24
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