Как побороть усталость после праздников: советы Супрун
Круговорот подготовки к праздникам и празднование отнимают немало сил + короткий световой день, низкая температура, переход в новый календарный год. Все вместе это вызывает повышенную физическую и психологическую нагрузку.
Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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По ее словам, причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или медицинскими причинами.
Самые распространенные признаки усталости:
чувство обессиливания;
когда человек чувствует, что не способен выполнять обычные функции должным образом;
рассеянность и ухудшение концентрации;
ухудшение памяти;
замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;
снижение интереса к работе;
повышенная раздражительность;
перманентная сонливость;
реакция сердечно-сосудистой системы, повышение уровня артериального давления и частоты пульса.
головная боль;
повышенная утомляемость;
хроническая раздражительность;
нервозность;
нарушения сна;
обострение хронических заболеваний;
возможное возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.
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