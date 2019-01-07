Как побороть усталость: советы Минздрава

Преодолеть последствия усталости здоровому человеку могут помочь качественный сон, правильное питание и позитивный настрой.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, который опубликовал на своей странице Facebook.

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"На грани календарного года большинство из нас переживает повышенную физическую и психологическую нагрузку, чувствует постоянную усталость, вялость и раздражение", – говорится в сообщении.

Чтобы преодолеть последствия усталости, Минздрав рекомендует иметь полноценный сон, регулярную физическую нагрузку, правильный режим питания, который соответствует возрастным потребностям и энергозатратам.



Как бороться с усталостью

Также, важно периодически менять виды деятельности, правильно чередовать работу и отдых, иметь хобби и отказаться от вредных привычек. Важным средством от усталости, как посоветовали в Министерстве, может быть оптимизм и чувство юмора.

В Минздраве подчеркнули, что усталость может быть симптомом диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, анемии и тому подобное. И в таком случае человеку необходима квалифицированная медицинская помощь.

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