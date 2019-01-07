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      Как побороть усталость: советы Минздрава

      69 Читати новину українською
      Почему возникает усталость
      Почему возникает усталость / madam.pp.ua

      Преодолеть последствия усталости здоровому человеку могут помочь качественный сон, правильное питание и позитивный настрой.

      Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, который опубликовал на своей странице Facebook.

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      "На грани календарного года большинство из нас переживает повышенную физическую и психологическую нагрузку, чувствует постоянную усталость, вялость и раздражение", – говорится в сообщении.

      Чтобы преодолеть последствия усталости, Минздрав рекомендует иметь полноценный сон, регулярную физическую нагрузку, правильный режим питания, который соответствует возрастным потребностям и энергозатратам.

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      Также, важно периодически менять виды деятельности, правильно чередовать работу и отдых, иметь хобби и отказаться от вредных привычек. Важным средством от усталости, как посоветовали в Министерстве, может быть оптимизм и чувство юмора.

      В Минздраве подчеркнули, что усталость может быть симптомом диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, анемии и тому подобное. И в таком случае человеку необходима квалифицированная медицинская помощь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины
      Источник: Здоров'я 24
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