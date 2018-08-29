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Как подготовить ребенка к первому смартфону: советы от Супрун

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Как подготовить ребенка к первому смартфону
Как подготовить ребенка к первому смартфону / mta.ua

Поскольку через несколько дней стартует учебный год, родители пытаются приобрести детям смартфоны, чтобы не волноваться и держать связь со школьником.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Но не стоит спешить, нужно определить – готов ли ваш ребенок получить собственный гаджет и ответственно его использовать без игр, просмотра YouTube и переписок в соцсетях.

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Чтобы дети не тратили время на ерунду на смартфоне, стоит подготовить их к получению смартфона.

1. Будьте примером для подражания. Если не хотите, чтобы ребенок использовал телефон во время обеда или перед сном – тоже этого не делайте.

via GIPHY

2. Знакомьте ребенка с технологиями с раннего возраста – поговорите с ним об этом и спросите, что ему больше всего в них нравится и расскажите, для чего вы используете их сами.

3. Формулируйте правила вместе с ребенком – перед тем, как дадите ребенку телефон, обсудите правила его использования: когда его можно использовать для развлечений, когда для работы, а когда вообще лучше отложить.

4. Узнайте, какие устройства и технологии позволяют использовать в школе, где учится ваш ребенок.

5. Не пишите сообщения своему ребенку все время, ведь это постоянно отвлекает ребенка от учебы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Техно Советы Здоровье Смартфоны Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Дети
Источник: 24 Канал
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