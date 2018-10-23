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      Как подготовить ребенка к сдаче анализа крови

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      Как подготовить ребенка к сдаче анализа крови
      / nutritions4kids.blogspot.com

      Для некоторых взрослых людей сдать кровь – это большой стресс для организма. А что говорить о детях? Ведь неправильная подготовка может негативно повлиять на отношение ребенка к врачам в целом.

      Об этом пишет детский эндокринолог Екатерина Санникова в Instagram.

      Читайте также: Как неправильный прикус влияет на здоровье

      Основные принципы подготовки ребенка к сдаче крови:

      1. Не врите

      Часто ребенок слышит от родителей: "Это не больно" или "Мы едем не к врачу, а в магазин". Но это неправда. Ребенок должен знать, что процедура сдачи крови является неприятной. После того, как родители соврут ребенку, слова "Не ври мне" не будут иметь никакого смысла.

      Поэтому сообщайте ребенку, что врач возьмет с пальчика кровь. И эта процедура является неприятной. Скажите ребенку, что он может плакать, но несмотря на это мама или папа будут вместе с ним.

      Якщо потрібно дитині здати кров – кажіть їй правду

      Если нужно ребенку сдать кровь – говорите ему правду

      2. Не готовьте ребенка задолго до процедуры

      Не стоит говорить ребенку, что за месяц он должен сдать анализ крови. Его переживания растянутся надолго. Лучше скажите ему за три дня до этого.

      3. Играйте во врачей

      Попробуйте в тот период чаще играть во врачей. Объясняйте, что уколы делают для того, чтобы вылечить пациента. И это необходимо.

      Грайтеся в лікарів
       

      Играйте во врачей

      4. Читайте сказки детям

      К примеру, психокоррекционные сказки. Можно читать на любые темы, а не только о страхе уколов или врачей.

      5. Смотрите мультики про врачей

      К примеру мультик "Доктор Айболит" и другие. К примеру, в этом мультике рассказывается о бегемоте, который зря боялся прививок.

      Дивіться мультики про лікарів

      Смотрите мультики про врачей

      6. Во время процедуры будьте рядом

      Можете взять ребенка на колени, поддерживайте его. Скажите ему, что понимаете его боль и вы скоро пойдете домой.

      7. Порадуйте чем-то ребенка после сдачи крови

      После неприятных эмоций порадуйте ребенка каким-то бонусом. Это не обязательно должно быть что-то дорогое, но это должно быть то, что он любит. К примеру, если ребенок любит рисовать, то купите ему новые карандаши или краски.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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