Как подготовить ребенка к школе: советы Супрун
Перед началом нового учебного года родителям необходимо сделать несколько шагов.
Об этом отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
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1. Необходимо выбрать врача для ребенка и пройти профилактический осмотр.
Необходимо выбрать врача для ребенка
2. Родители должны проверить, есть ли у ребенка все необходимые прививки. Если же нет – тогда стоит наверстать и провести вакцинацию.
3. Приобретите необходимые вещи для школы – принадлежности и одежду. С особой тщательностью стоит подойти к выбору портфеля, он должен иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы.
Приобретите необходимые вещи для школы
4. Обустройте рабочее место ребенка. Здесь важна высота парты, размер шрифта в учебнике, освещенность, и прочее.
5. Приучите ребенка соблюдать правила гигиены. Самое простое и самое главное правило – мыть руки после туалета.
6. Настройте ребенка психологически. Это очень важный аспект как для детей, так для взрослых.
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