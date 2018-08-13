Как подготовить ребенка к школе: советы Супрун

Перед началом нового учебного года родителям необходимо сделать несколько шагов.

Об этом отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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1. Необходимо выбрать врача для ребенка и пройти профилактический осмотр.





Необходимо выбрать врача для ребенка

2. Родители должны проверить, есть ли у ребенка все необходимые прививки. Если же нет – тогда стоит наверстать и провести вакцинацию.

3. Приобретите необходимые вещи для школы – принадлежности и одежду. С особой тщательностью стоит подойти к выбору портфеля, он должен иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы.

Приобретите необходимые вещи для школы

4. Обустройте рабочее место ребенка. Здесь важна высота парты, размер шрифта в учебнике, освещенность, и прочее.

5. Приучите ребенка соблюдать правила гигиены. Самое простое и самое главное правило – мыть руки после туалета.

6. Настройте ребенка психологически. Это очень важный аспект как для детей, так для взрослых.