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Как подготовить ребенка к школе: советы Супрун

18 Читати новину українською
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе / eyeni.info

Перед началом нового учебного года родителям необходимо сделать несколько шагов.

Об этом отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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1. Необходимо выбрать врача для ребенка и пройти профилактический осмотр.

Необхідно обрати лікаря для дитини
 

Необходимо выбрать врача для ребенка

2. Родители должны проверить, есть ли у ребенка все необходимые прививки. Если же нет – тогда стоит наверстать и провести вакцинацию.

3. Приобретите необходимые вещи для школы – принадлежности и одежду. С особой тщательностью стоит подойти к выбору портфеля, он должен иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы.

Придбайте необхідні речі для школи

Приобретите необходимые вещи для школы

4. Обустройте рабочее место ребенка. Здесь важна высота парты, размер шрифта в учебнике, освещенность, и прочее.

5. Приучите ребенка соблюдать правила гигиены. Самое простое и самое главное правило – мыть руки после туалета.

6. Настройте ребенка психологически. Это очень важный аспект как для детей, так для взрослых.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Ульяна Супрун Образование Дети
Источник: 24 Канал
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