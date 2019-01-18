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      Как подготовить ребенка перед визитом к стоматологу

      15 Читати новину українською
      Как настроить ребенка на лечение зубов
      Как подготовить к стоматологу / romeosrl.net

      Перед походом к стоматологу важно объяснить ребенку, что будет происходить во время визита, и настроить на позитив, чтобы у него не возник страх перед этими врачами в дальнейшем.

      Об этом пишет детский стоматолог Екатерина Кузнецова.

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      1. Расскажите, что будет делать стоматолог

      Объясните ребенку, что сначала врач осмотрит зубы, возможно понадобится чистка или лечение. Он должен знать, что врач ему скажет, что нужно сделать во время визита. Родители должны сказать, что лечить зубы необходимо, ведь от этого зависит здоровье. Не забудьте упомянуть о том, что во время визита ребенок должен открыть рот.

      Розкажіть дитині, що буде робити стоматолог
      Расскажите ребенку, что будет делать стоматолог

      2. Покажите пример визита к врачу

      Независимо от того, сколько ребенку лет, врач советует показать на себе, как вы заходите и кабинет, садитесь в кресло и открываете рот, оттягивая язык. Можете попробовать сделать это с ребенком перед зеркалом.

      Если в семье есть старшие дети, то они могли бы продемонстрировать как правильно обращаться с врачом. После этого к врачу пошел бы младший ребенок, который бы повторил движения. Это эффект моделирования, который очень хорошо работает.

      3. Посмотрите мультики

      Чтобы привить ребенку любовь к стоматологам, посмотрите мультик, который показывает хорошего врача. Так ребенок поймет, что врач может помочь человеку.

      Подивіться з дитиною мультфільми про стоматологів
      Посмотрите с ребенком мультфильмы про стоматологов

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети Здоровье Гигиена Стоматология
      Источник: 24 Канал
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