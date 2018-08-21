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Как подготовиться к учебному году: советы психолога

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Учебный год 2018 – как подготовиться психологически
Учебный год 2018 – как подготовиться психологически / 4mama.ua

Немало детей и родителей в последние дни лета с ужасом вспоминают, что каникулы заканчиваются и скоро в школу. На самом деле, после почти 3 месяцев отдыха тяжело настроиться на рабочее настроение как родителям, так и детям.

Об этом рассказала психолог Виктория Горбунова, передает пресс-служба МОЗ.

Войти в учебный год без стресса для ребенка и родителей не так уж и сложно, если знать несколько лечебных секретов.

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Постепенно возобновляйте школьный распорядок дня

Поскольку на каникулах детям, обычно, позволяют позже ложиться и дольше спать, это может стать дополнительным стрессом перехода на режим школы. Поэтому стоит заранее начинать укладывать детей спать раньше и раньше поднимать.

Начните готовиться к занятиям заранее

Важно пошагово договариваться с ребенком о выполнении интересных занятий и не принуждать его, когда он уставший после активного дня, в плохом настроении или имеет другие планы. После небольшого обучения запланируйте что-то интересное, желательно, активное, например, велопрогулку.

via GIPHY

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Создайте книгу воспоминаний о летнем отдыхе

Это может стать хорошей передшкольной традицией. Воспоминания можно оформить в виде презентации с видео и фото всего, что происходило летом. Такие семейные ритуалы помогают улучшать эмоциональный климат в семье и способствуют эффективному раннему развитию ребенка (обогащение словарного запаса, эмоциональное развитие, формирование социальных и академических навыков).

Составьте список целей на следующий год

Детям нравятся своеобразные "новогодние резолюции" с перечнем обещаний, целей, планов, которые хотят соблюсти, и договариваются с родителями о вознаграждении.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети Советы Министерство здравоохранения Украины Образование Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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