Родителям необходимо формировать детскую самооценку еще с детства, ведь основные задатки личности появляются в раннем возрасте.

Детский психолог Ирина Ердик объясняет, что самооценка ребенок проходит несколько этапов, пишет gazeta.ua.

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В дошкольном возрасте она несколько завышена, в период начальной школы – несколько занижена. Во время среднего школьного возраста ребенок трезво оценивает свои умения. Радикальные изменения в самооценке происходят в старшем возрасте – дети могут замыкаться в себе или завышать собственное эго.



Как повысить детскую самооценку

Чтобы повысить самооценку ребенку, родителям необходимо создавать такие ситуации, в которых ребенок сможет себя лучше проявить. Стоит помнить, что хвалить ребенка за что попало нельзя. Потому что он не сможет адекватно оценить свои возможности.

Родителям необходимо оценивать не саму работу, а старания ребенка.

Нужно также поддерживать достижения ребенка, хвалить за самые маленькие победы. В случае проигрышей не ругать ребенка и не обвинять его, а наоборот – подбодрить.



Как поднять детскую самооценку

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