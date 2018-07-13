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Телеканал новостей 24 Новости Красота

Как подобрать цвет волос к лицу: простые секреты

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Как подобрать цвет волос
Как подобрать цвет волос / zmescience.com

В зависимости от того, какую вы подобрали краску для волос, вы можете "омолодить" внешность или же наоборот – добавить себе возраст.

Однако в домашних условиях получить идеальный естественный цвет довольно сложная задача. Доверьтесь профессиональным стилистам и колористам, которые всегда помогут разобраться в палитре оттенков. Кроме того, стилист знает, как подобрать цвет волос к лицу и способен предугадать результат окрашивания, поскольку в домашних условиях результат может получиться не таким, как вы ожидали.

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Как подобрать цвет волос

Если у вас светлая кожа с розовым подтоном, обратите внимание на оттенки блонда. К слову, блонд имеет и свои нюансы: холодный пепельный светлый оттенок – может добавить возраст, а вот натуральный блонд с легкими пшеничными или соломенными нотами – "омолаживает" внешность.

Внешность с теплым оттенком кожи с медным подтоном гармонично сочетается с цветом шатен.

Если вы обладательница кожи с оливковім подтоном, то она отлично сочетается с гаммой для брюнеток.

Все оттенки рыжего подходят девушкам с белой и нежно-розовой кожей. Однако не переусердствуйте с цветом, слишком яркий рыжий оттенок придает лицу чрезмерно красній тон.


Выбирайте максимально натуральные рыжие оттенки

Оттенок краски следует выбирать на пару тонов светлее или темнее (в зависимости, какой вы хотите результат) натуральных волос. Но, по словам экспертов, такая классификация не всегда верна. Во время выбора нового оттенка волос профессионалы обращают внимание на оттенок кожи, форму лица и носа, и даже пигмент губ.

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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