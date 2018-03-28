Как подписать декларацию с врачом: подробная инструкция (инфографика)
С 1 апреля 2018 года украинцы смогут самостоятельно выбрать для себя врача первичного звена. Как подписать декларацию с врачом рассказали в Министерстве здравоохранения.
"Самое главное, определиться с человеком, которому вы доверяете. Семейный врач, терапевт или педиатр, с которым вы подпишете декларацию, должен стать вашим первым доверенным лицом в вопросе здоровья", – сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
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После избрания врача для дальнейшего сотрудничества нужно подписать декларацию.
Как подписать декларацию с врачом?
Стоит отметить, что процесс выбора врача не имеет конечных сроков, а значит каждый сможет найти своего специалиста, когда будет удобно.
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