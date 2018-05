Как пограничники с раскрашенными лицами встречали в Киеве "Реал" и "Ливерпуль": фото

Игроки испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" прибыли в Киев для участия в финале Лиги чемпионов. В аэропорту их встречали украинские пограничники, лица которых были раскрашены в клубные цвета.

Вечером 24 мая красно-белый "Ливерпуль" прибыл в аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны), а сине-бело-золотой "Реал Мадрид" – в "Борисполь".

Идея цветного приветствия "Shocking Welcome" разработана и воплощена специально по случаю финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве. Украинские мастера нанесли рисунки на лицо сотрудников Госпогранслужбы в цветовой гамме эмблем футбольных клубов, которые будут играть в нынешнем финале.

Комментируя идею проведения акции, автор проекта "Shocking Welcome" Геннадий Курочка отметил: "Кроме демонстрации украинского гостеприимства с первых минут пребывания в Киеве, проект "Shocking Welcome" призван решить еще одну важную задачу. Поскольку Украина еще не является частью Шенгенской зоны ЕС, тщательный паспортный контроль по прилету в Киев может создать определенные неудобства для некоторых европейских футбольных болельщиков. Мы убеждены, что Государственная пограничная служба сделает все возможное, чтобы минимизировать это неудобство. В то же время, если определенные задержки все-таки возникнут, мы надеемся, что благодаря проекту "Shocking Welcome" они не повлияют на позитивное настроение гостей финала Лиги Чемпионов".

В рамках акции "Shocking Welcome" точно также будут встречать болельщиков в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны), для чего разрисуют лицо около 80 пограничников. В залах прибытия терминалов аэропортов оборудуют места для селфи, где все желающие смогут сделать фото с сотрудником ГНСУ.