Как похудел Гройсман: премьер раскрыл секрет

Действующий украинский премьер Владимир Гройсман утверждает, для того, чтобы похудеть он не придерживался никаких диет и не работал с диетологами, а просто взял себя в руки и начал питаться с определенными ограничениями.

Как отметил политик в эфире "Радио НВ", если строго следовать рекомендациям диетологов и диете, то, наверное, все получится. Однако, в то же время отметил он, это уникальные случаи, когда человек придерживается того, что рекомендует диетолог.

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"Во-первых, у меня нет никаких диетологов, я не применял никаких медицинских вещей абсолютно. Я просто взял себя в руки. Я вообще выступаю категорически против диет. Считаю, если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. А если ты с нее сходишь, то все – ты начинаешь снова набирать вес", – подчеркнул Гройсман.

Поэтому он рекомендует взять себя в руки и построить для себя приемлемый рацион.

К примеру, я очень люблю картошку, но я ее не ем, потому что так для себя решил. Также я начал есть как можно меньше хлеба. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало и который был достаточным для того, чтобы привести вес в норму, – это первая позиция. И вторая позиция – это физические нагрузки, то есть человек должен двигаться, для того чтобы чувствовать себя нормально,

– убеждает премьер.

Кроме того, глава Кабмина поделился, что может штангой от груди за один подход выжать 75-80 килограмм.

Гройсман в 2017 году и сейчас