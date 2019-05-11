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      Как похудел Гройсман: премьер раскрыл секрет

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      Владимир Гройсман рядом с женой
      Владимир Гройсман рядом с женой / Getty Images

      Действующий украинский премьер Владимир Гройсман утверждает, для того, чтобы похудеть он не придерживался никаких диет и не работал с диетологами, а просто взял себя в руки и начал питаться с определенными ограничениями.

      Как отметил политик в эфире "Радио НВ", если строго следовать рекомендациям диетологов и диете, то, наверное, все получится. Однако, в то же время отметил он, это уникальные случаи, когда человек придерживается того, что рекомендует диетолог.

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      "Во-первых, у меня нет никаких диетологов, я не применял никаких медицинских вещей абсолютно. Я просто взял себя в руки. Я вообще выступаю категорически против диет. Считаю, если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. А если ты с нее сходишь, то все – ты начинаешь снова набирать вес",  – подчеркнул Гройсман.

      Поэтому он рекомендует взять себя в руки и построить для себя приемлемый рацион.

      К примеру, я очень люблю картошку, но я ее не ем, потому что так для себя решил. Также я начал есть как можно меньше хлеба. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало и который был достаточным для того, чтобы привести вес в норму, – это первая позиция. И вторая позиция – это физические нагрузки, то есть человек должен двигаться, для того чтобы чувствовать себя нормально,
      – убеждает премьер.

      Кроме того, глава Кабмина поделился, что может штангой от груди за один подход выжать 75-80 килограмм.

      Гройсман в 2017 году и сейчас 

      В свое время член коллегии МВД Антон Геращенко также отмечал, чтобы сбросить 45-50 килограмм, он стал меньше есть и изменил стиль жизни. Правда, жаловался политик, времени на спортзал у него не было. 

      как еще можно похудеть:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Здоровое питание Здоровье Диеты Владимир Гройсман
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