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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Как похудеть без диет: топ-10 простых правил

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Как похудеть
Как похудеть / politeka.net

Если диета не для вас – достаточно соблюдать основные правила здорового сбалансированного питания и лишний вес исчезнет.

Специалисты выделили основные правила для снижения веса, передает Сosmo.

Питайся протеиновой пищей, отдавая предпочтение белковым продуктам. Также употребляйте продукты, содержащие клетчатку.

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Третье правило – начинайте прием пищи с зеленых овощей или салата. Кроме воды, пейте зеленый чай и воду с лимоном.

Пийте зелений чай та воду з лимоном
Пейте зеленый чай и воду с лимоном

Несколько дней в неделю ограничивайте себя в калорийности. Также специалисты рекомендуют использовать сывороточный протеин для снижения чувства голода.

Включите в прием пищу, богатую омега-3 кислотой. Улучшайте пищеварения продуктами, которые содержат пробиотики. Избегайте вредной пищи, приучая организм к полезной и здоровой.

И последнее правило здорового питания – остерегайтесь друзей с избыточным весом и тех, кто быстро ест. Ведь вы тоже будете спешить и вам захочется съесть больше, чем нужно организму.

Включіть до прийому їжу, багату омега-3 кислотиВключите в прием пищу, богатую омега-3 кислотой

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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