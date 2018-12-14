Как похудеть к Новому году: совет диетолога

Часто женщины накануне новогодних праздников спрашивают: "Как похудеть к Новому году?" Врач-психотерапевт, диетолог Михаил Гаврилов назвал вещи, которых нужно придерживаться, чтобы избавиться от лишнего веса.

Об этом говорится в сообщении врача в Instagram.

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1. Питайтесь часто

Чтобы ускорость обменные процессы, нужно кушать не менее 4-5 раз в день. Перерывы между едой не должны превышать 4-4,5 часа.

2. Ежедневно взвешивайтесь

Лишний вес – заболевание, которое склонно к рецидивам, и лучшим способом держать руку на пульсе будет ежедневное утреннее взвешивание.



Ежедневно взвешивайтесь

3. Употребляйте поливитамины и омега-3

Много людей недооценивают употребление витаминных комплексов. Вместе с тем недостаток всего лишь одного из этих необходимых веществ, приводит к серьезным нарушениям. Врач отмечает, что дефицит хрома вызывает постоянное повышение аппетита в результате нарушения углеводного обмена.

4. Придерживайтесь питьевого режима

Ежедневно пейте 1,5 – 2 литра чистой негазированной воды.

5. Занимайтесь спортом

Ежедневно проходите 10 тысяч шагов. Дополнительно занимайтесь спортом, но правильно выбирайте время для занятий. Лучшее время для интенсивных нагрузок – это утро или день. На вечер лучше оставить йогу, танцы, бассейн, которые расслабляют тело и настроят вас на здоровый крепкий сон.

6. Ежедневно релаксируйте

Стресс плохо влияет на здоровье человека, провоцируя срывы, переедание и повторный набор веса. Поэтому важно выделить 10-20 минут ежедневно для того, чтобы расслабиться.

7. Спите не менее 7-8 часов

Снижение веса – это стресс для организма. Поэтому ему просто необходимо время для отдыха. Недостаток сна напрямую связан с перееданием.

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