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      Как похудеть к Новому году: совет диетолога

      72 Читати новину українською
      Как похудеть к Новому году
      Как похудеть к Новому году / medicalnewstoday.com

      Часто женщины накануне новогодних праздников спрашивают: "Как похудеть к Новому году?" Врач-психотерапевт, диетолог Михаил Гаврилов назвал вещи, которых нужно придерживаться, чтобы избавиться от лишнего веса.

      Об этом говорится в сообщении врача в Instagram.

      Читайте также: Как правильно худеть и почему диеты бесполезны

      1. Питайтесь часто

      Чтобы ускорость обменные процессы, нужно кушать не менее 4-5 раз в день. Перерывы между едой не должны превышать 4-4,5 часа.

      2. Ежедневно взвешивайтесь

      Лишний вес – заболевание, которое склонно к рецидивам, и лучшим способом держать руку на пульсе будет ежедневное утреннее взвешивание.

      Щодня зважуйтеся
      Ежедневно взвешивайтесь

      3. Употребляйте поливитамины и омега-3

      Много людей недооценивают употребление витаминных комплексов. Вместе с тем недостаток всего лишь одного из этих необходимых веществ, приводит к серьезным нарушениям. Врач отмечает, что дефицит хрома вызывает постоянное повышение аппетита в результате нарушения углеводного обмена.

      4. Придерживайтесь питьевого режима

      Ежедневно пейте 1,5 – 2 литра чистой негазированной воды.

      via GIPHY

      5. Занимайтесь спортом

      Ежедневно проходите 10 тысяч шагов. Дополнительно занимайтесь спортом, но правильно выбирайте время для занятий. Лучшее время для интенсивных нагрузок – это утро или день. На вечер лучше оставить йогу, танцы, бассейн, которые расслабляют тело и настроят вас на здоровый крепкий сон.

      6. Ежедневно релаксируйте

      Стресс плохо влияет на здоровье человека, провоцируя срывы, переедание и повторный набор веса. Поэтому важно выделить 10-20 минут ежедневно для того, чтобы расслабиться.

      via GIPHY

      7. Спите не менее 7-8 часов

      Снижение веса – это стресс для организма. Поэтому ему просто необходимо время для отдыха. Недостаток сна напрямую связан с перееданием.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Готовил тут материал для журнала СтарХит о том, как привести свое тело в порядок к Новому году. И подумал, а почему бы не сделать Чек-лист для своих подписчиков… ХотитеТогда лайк️ под фото. ⠀ Чек-лист стройности к Новому году ⠀ Ежедневное утреннее взвешивание. Поскольку лишний вес – заболевание, склонное к рецидивам, то лучшим способом держать руку на пульсе будет ежедневное утреннее взвешивание. ⠀ Обязательное дробное питание. Чтобы скорость обменных процессов была высоте, нужно есть не менее 4–5 раз в день. Перерывы между едой не должны превышать 4–4,5 часа. ⠀ Соблюдение питьевого режима (не менее 1,5–2 л воды). Пить чистую негазированную воду нужно в течение всего дня. Дело в том, что отделы нашего головного мозга, отвечающие за чувство голода и жажды, находятся поблизости. И зачастую мы просто путаем два этих чувства. ⠀ Прием поливитаминов и омега-3. Многими недооценивается важность применения витаминных комплексов. Вместе с тем нехватка всего лишь одного из этих необходимых веществ, приводит к серьёзным нарушениям. Так, нехватка хрома может вызывать постоянное повышение аппетита в результате нарушения углеводного обмена. ⠀ Физическая нагрузка. Обычно специалисты рекомендуют проходить не менее 10 000 шагов в день. Если вы хотите активно заняться собой, то время тренировки тоже должно подбираться грамотно. Лучшее время для интенсивных нагрузок – это утро или день. На вечер лучше оставить йогу, танцы, бассейн, которые расслабляют тело и настроят вас на здоровый крепкий сон. ⠀ Ежедневная релаксация. Стресс пагубно сказывается на работе мозга, провоцируя срывы, переедание и повторный набор веса. Поэтому очень важно уделять в течение дня хотя бы 15-20 минут в день расслабляющим техникам, которые помогут снять тревожность, вернуть гармонию и настроится на достижение своих стройных целей. ⠀ Сон не менее 7-8 часов. Снижение веса – стресс для организма. Поэтому ему просто необходимо время для отдыха. Недостаток сна напрямую связан с перееданием. Не восстановив энергию, ваш организм будет искать ее в еде. ⠀ Сверились со списком А что вы еще делаете для своей стройности ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Диеты Стресс
      Источник: 24 Канал
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