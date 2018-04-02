Как покрасить яйца луковой шелухой на Пасху: инструкция по фото

Красить яйца луковой шелухой на Пасху – это не только красиво, но и полезно. Ведь промышленные красители, которые часто используют для окрашивания яиц на Пасху, окрашивают не только скорлупу, но и белок.

Существует много натуральных красителей, которыми можно сделать яйца не только праздничными, но и безопасными на Пасху 2018. Но бесспорный лидер среди натуральных ингредиентов – это шелуха лука.

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Красить яйца шелухой лука – очень просто, но необходимо знать несколько секретов, чтобы цвет был насыщенным и равномерным.

Как подготовить яйца к покраске на Пасху 2018:

– чтобы яйца не лопнули во время варки – достаньте их из холодильника минимум за полчаса до варки. Или можете подержать их в холодной воде в течение 15 минут

– перед самой покраской хорошо вымойте яйца с мылом. Лучше использовать для мытья старую зубную щетку;

Яйца окрашеные луковой шелухой на Пасху 2018

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– после того как вы покрасите яйца – натрите каждое из них салфеткой, пропитанной растительным маслом. Это придаст глянцевого блеска;

– необязательно окрашенные натуральными красителями яйца должны быть однотонными. Можно обматывать каждое марлей с рисовыми зернышками, лентами или нитями и только тогда опускать в краситель. Так на поверхности появятся интересные узоры.

Как покрасить яйца луковой шелухой на Пасху 2018

Ингредиенты:

– яйца;

– несколько горстей луковой шелухи;

– листочки петрушки (по желанию);

– сухой рис (по желанию);

– масло.

Как покрасить яйца луковой шелухой на Пасху – ингредиенты

Яйца достаньте из холодильника минимум за полчаса до приготовления. Хорошо помойте их с мылом. Для мраморного эффекта лучше брать белые яйца, а более насыщенный цвет вы получите из яиц с темной скорлупой.

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Варите шелуху минимум час

Залейте луковую шелуху водой, доведите до кипения и варите примерно 1 час. В остывший до комнатной температуры отвар луковой шелухи положите яйца и проварите еще 15 минут. Затем дате яйцам остыть.

Кладите яйца в луковую шелуху и проварите еще 15 минут

Как украсить яйца на Пасху крапинками? Возьмите мокрое яйцо, обваляйте его в сухом рисе и туго обмотайте марлей, закрепив концы (кстати, многие хозяйки с успехом используют женские колготки).

Яйца окрашенные луковой шелухой и рисом на Пасху 2018

Яйца получатся "мраморными" с интересным хаотичным рисунком, если поместить их непосредственно в луковую шелуху, затем замотать в марлю и сверху туго обмотать нитками.

Яйца окрашены луковой шелухой на Пасху 2018

Также можно приложить к яйцу листики петрушки (или другой мелкой травки) и также плотно их обмотать марлей. Так вы получите желаемый рисунок.

Яйца окрашены луковой шелухой с петрушкой на Пасху 2018

Светлой Пасхи!