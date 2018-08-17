17:37
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и роды
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Как пол ребенка влияет на осложнения во время беременности

41 Читати новину українською
Як стать дитини впливає на вагітність
Як стать дитини впливає на вагітність / blogs.carolinas.org

Ученые из Кембриджского университета убеждены, что осложнения во время беременности можно предсказать через пол будущего ребенка.

Ученые изучили данные образцов плаценты и крови более 4 тысяч беременных женщин, пишет NCBI.

Читайте также: Чем опасна арбузная диета и кому она противопоказана

В зависимости от пола ребенка генетические профили отличались друг от друга. Ген, активность которого связывают с полом ребенка, контролировал уровень важного метаболита (вещество, которое берет участие в процессе метаболизма) – спермина. У беременных женщин, которые ожидали появление девочки, этого метаболита было больше, чем у тех, кто ожидал мальчика.

Як стать дитини впливає на укладення під час вагітності
Как пол ребенка влияет на заключение во время беременности

К тому же, ученые установили, что клетки женщин, беременных мальчиками, оказались более восприимчивы к токсическим эффектам препарата, что блокирует производство спермина.

Уровень метаболита спермина свидетельствовал о риске осложнений:

1) Высокие показатели, которые наблюдались у беременных девочками, связывали с преэклампсией (осложнение, характеризующееся повышением артериального давления и появлением белка в моче).

2) Низкий уровень этого метаболита, который наблюдался у беременных мальчиками, характеризуется задержкой развития плода и вероятной необходимостью кесарева сечения и неврологическими расстройствами у ребенка.

Ускладнення під час вагітності: вплив статі дитини
Осложнения во время беременности: влияние пола ребенка

Вывод ученых таков: девочки повышают вероятность к преэклампсии, а мальчики – задержке внутриутробного развития плода.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети Беременность и роды
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
сегодня, 17:00 Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
Блог Медіа
Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
сегодня, 16:07 Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
Наталя Боднар
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сегодня, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сегодня, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук