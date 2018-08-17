Как пол ребенка влияет на осложнения во время беременности

Ученые из Кембриджского университета убеждены, что осложнения во время беременности можно предсказать через пол будущего ребенка.

Ученые изучили данные образцов плаценты и крови более 4 тысяч беременных женщин, пишет NCBI.

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В зависимости от пола ребенка генетические профили отличались друг от друга. Ген, активность которого связывают с полом ребенка, контролировал уровень важного метаболита (вещество, которое берет участие в процессе метаболизма) – спермина. У беременных женщин, которые ожидали появление девочки, этого метаболита было больше, чем у тех, кто ожидал мальчика.



Как пол ребенка влияет на заключение во время беременности

К тому же, ученые установили, что клетки женщин, беременных мальчиками, оказались более восприимчивы к токсическим эффектам препарата, что блокирует производство спермина.

Уровень метаболита спермина свидетельствовал о риске осложнений:

1) Высокие показатели, которые наблюдались у беременных девочками, связывали с преэклампсией (осложнение, характеризующееся повышением артериального давления и появлением белка в моче).

2) Низкий уровень этого метаболита, который наблюдался у беременных мальчиками, характеризуется задержкой развития плода и вероятной необходимостью кесарева сечения и неврологическими расстройствами у ребенка.



Осложнения во время беременности: влияние пола ребенка

Вывод ученых таков: девочки повышают вероятность к преэклампсии, а мальчики – задержке внутриутробного развития плода.

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