Как полиция наказывает нарушителей карантина: видео, которые удивят

Во время карантина в сети все чаще появляется видео, на котором правоохранители преследуют нарушителей карантина и даже применяют к ним силу. Мол, те появляются в общественных местах без масок и не только. Но так ли все на самом деле – читайте дальше.

15 квітня у Дніпровському районному суді Києва відбулося засідання у справі Валентина Бур'янова. Того, який намагався дістатися спортмайданчика уплав через Дніпро.

Більше про це Чоловік переплив Дніпро в Гідропарку на карантині: чи отримав він штраф

За порушення карантину Валентину загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Та він вини не визнає, а затримання вважає обмеженням своїх конституційних прав.

Суд так і не виніс рішення щодо "плавця". Усе – через неправильно складений протокол поліції. У ньому відсутні свідки, як і докази вини. Документ направили на доопрацювання.

"Носіння масок в громадських місцях жодним законом не передбачено, окрім постанови, та сама постанова не передбачає заборони на купання в річках", – пояснив адвокат Валентина Бур'янова.

Дивіться відер, як чоловік вирішив переплисти річку до Гідропарку:

У Святошинському районі Києва поліція також ганялась й за оголеним чоловіком, якому, схоже, набрид карантин.

У Києві силовики затримали киянку, яка фільмувала їхні дії на телефон. Зі слів дівчини, вона побачила натовп поліцейських, запитала що відбувається, не почувши відповіді, почала зйомку. Її буквально затягнули до автобуса.

За її словами, у Печерському райвідділку поліції на неї склали протоколи про адмінправопорушення.

Написали на фейсбук-сторінці поліції Києва, що був мітинг, що були активісти і що я активістка. Це брехня, там мітингу не було. Наразі, територіальним управлінням ДБР відкрито кримінальне провадження щодо перевищення службових обов'язків,

– зазначила Олександра Навроцька.

Дивіться відео затримання Олександри Навроцької:

У поліції Київщини запевняють:діють за законом і скарг щодо правоохоронців не отримували.

Одеса

В Одесі копи повалили на землю власника закладу харчування, бо той порушував умови карантину, кажуть у поліції. За версією правоохоронців, не хотів посвідчити особу і поводився агресивно.

Дивіться відео затримання в Одесі:

Через порушення карантину в Україні вже відкрили 56 кримінальних проваджень. Найбільше на Дніпропетровщині. Правоохоронці склали 6042 протоколів, але чи платитимуть штраф в цих випадках, вирішуватиме суд.