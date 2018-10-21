Как полюбить свое тело: советы от пышнотелой модели Эшли Грэм

Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм заявила, что сейчас для многих женщин уверенность в себе – это настоящая роскошь. Звезда рассказала, как по ее мнению, можно полюбить себя.

Об этом Эшли рассказала в интервью российскому изданию Hello!.

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Рецепты от Эшли? Они простые, но одновременно слегка шокируют. Во-первых, смотрите на себя в зеркало и говорите себе слова, которые работают как заклинания. Обнимайте себя, изучайте. Постарайтесь простить себе ошибки, совершенные когда-то, а это иногда очень непросто! И полюбите свою неповторимость. А потом скажите, уверенно глядя себе в глаза: "Я люблю тебя". Не стесняйтесь говорить с собой – это не признак сумасшествия,

– отметила супермодель.

Эшли подтвердила факт, что в современной fashion-индустрии существует дефицит красивой одежды для женщин с пышными формами.

"Меня, как обладательницу именно такой фигуры, это возмущает и огорчает. Тем ценнее знакомство, дружба, а иногда и сотрудничество с теми дизайнерами, которые создают моду plus-size. Среди таких – Майкл Корс, Прабал Гурунг, Доменико Дольче и Стефано Габбана и, конечно, Фаусто Пульйизи", – пояснила Грэм.

Звезда рассказала, что воспитание родителей ей помогло в любви к себе. По ее словам, мама Линда всегда верила в девушку и поддерживала тогда, когда это казалось невероятным, чтобы девушка с пышными формами достигла высот в модельном бизнесе.

Мама научила меня принимать и любить себя такой, какая я есть, и не фокусироваться на том, какой у меня размер груди, сколько сантиметров в талии, какие волосы и умная ли я. Ее поддержка помогла мне стать той, какая я есть, и пройти через самые темные и страшные моменты,

– заявила Эшли Грэм.