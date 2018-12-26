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      Как получение Томоса повлияет на рейтинги Порошенко: мнение журналиста

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      Павел Казарин
      Павел Казарин / Фото из открытых источников

      Получение Томоса и создание Единой поместной церкви – это событие, которое впишет 2018 год в украинские учебники по истории. Это вещи, которые невозможно обновить.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал журналист Павел Казарин.

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      "В любом случае обретение Единой поместной церкви – это история об "F5". То есть "F5" – это кнопка, которая сохраняет. К примеру, НАТО существует 49 лет, Евросоюз – 25 лет, но мы не знаем, какое будущее у этих объединений. Однако церковные границы они гораздо больше. Приобретение Томоса и Единой поместной церкви – это вещи, которые невозможно обновить", – сказал Казарин.

      По его словам, понятно, что президент пользуется и будет использовать эту ситуацию в президентских выборах. Однако, есть сомнения, даст ли это ему высокие рейтинги. Ведь не нужно преувеличивать уровень обыденного воцерковления украинского общества.

      Смотрите полный выпуск интервью с 26 декабря 2018:

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Единая поместная церковь Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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