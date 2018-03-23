Как получить 4G от "Киевстар" самостоятельно: пошаговая инструкция

Украинский мобильный оператор "Киевстар" предлагает получить новую SIM-карту с поддержкой 4G (USIM) самостоятельно и не посещая магазин компании.

Об этом сообщает ресурс hi-tech.ua.

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Воспользоваться также возможностью смогут абоненты предоплаченных тарифных планов. В связи с этим компания опубликовала инструкцию, как получить SIM-карту с поддержкой 4G самому:

1. Купить новый стартовый пакет "Киевстар" со знаком 4G. Начиная с 2017 года во всех своих стартовых пакетах мобильный оператор использует именно USIM-карты.

2. Со своей действительной SIM-карты нужно набрать комбинацию *245*41*0XXXXXXXXX*Z…Z#, где 0ХХХХХХХХХ – номер телефона, который указан на купленном стартовом пакете, а Z..Z – 19 цифр ICC кода (серийный номер на обороте самой SIM-карты). После набора комбинации вам должно прийти SMS-сообщение с паролем, который необходим для переноса номера.

3. Заменив старую SIM-карту на новую USIM в своем смартфоне нужно активировать карту с помощью комбинации *111#.

4. Затем нужно отправить запрос на *245*42*ХХХХХХ#, где ХХХХХХ – полученный в SMS пароль.

5. Далее необходимо перезагрузить телефон через 10 минут после отправки запроса.

О том, что ваша заявка выполнена, вас известят с помощью SMS-сообщения. После этого, номер абонента будет перенесен на новую карту в течение 30 минут. Будут восстановлены все средства в основном и бонусном счетах, а также услуги, которые абонент подключал раньше.

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Однако, прежде чем осуществить замену, проверьте, не поддерживает ли уже ваша SIM-карта 4G. Для этого можно воспользоваться специальным USSD-кодом *245*4#. А для проверки смартфона на совместимость c 4G воспользуйтесь кодом *245*5#.