Как получить ежедневную дозу витамина D и не сгореть: ответ диетолога
Существует мнение о том, что якобы для получения дневной дозы витамина D, необходимо провести под солнцем с 10 утра до 15 дня.
Это утверждение опровергает диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.
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Она замечает, что под солнечными лучами следует находиться не более 10-15 минут в период с 10:00 до 15:00. Важен и период – с апреля по октябрь, чтобы в коже синтезировалось достаточное количество витамина D. В настоящее время индекс ультрафиолета составляет 2-6.
Зимой человек не получает витамин D, индекс УФ равен нулю. Это касается и летних утра и вечеров. Поэтому в период с низким показателем УФ витамин D не синтезируется, сколько бы времени человек не проводил на солнце.
Диетолог назвала промежуток времени для пополнения оптимальной дозы витамина D – это 3-6 минут.
К слову, известный педиатр Евгений Комаровский опроверг популярные мифы о защите от солнца.
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