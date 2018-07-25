Как получить ежедневную дозу витамина D и не сгореть: ответ диетолога

Существует мнение о том, что якобы для получения дневной дозы витамина D, необходимо провести под солнцем с 10 утра до 15 дня.

Это утверждение опровергает диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

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Она замечает, что под солнечными лучами следует находиться не более 10-15 минут в период с 10:00 до 15:00. Важен и период – с апреля по октябрь, чтобы в коже синтезировалось достаточное количество витамина D. В настоящее время индекс ультрафиолета составляет 2-6.

Зимой человек не получает витамин D, индекс УФ равен нулю. Это касается и летних утра и вечеров. Поэтому в период с низким показателем УФ витамин D не синтезируется, сколько бы времени человек не проводил на солнце.

Диетолог назвала промежуток времени для пополнения оптимальной дозы витамина D – это 3-6 минут.

К слову, известный педиатр Евгений Комаровский опроверг популярные мифы о защите от солнца.

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