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Как получить идеальный подарок от мужа: простой лайфхак от Оли Цибульской

46 Читати новину українською
Как получить идеальный подарок: совет Оли Цибульской
Как получить идеальный подарок: совет Оли Цибульской / osvitaua.com

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская решила открыть своим поклонницам секрет, как можно получить идеальный подарок от мужа. Лайфхак артистки простой и очень действенный.

Каждая женщина стремится, чтобы ее муж уделял внимание и, конечно, дарил что-то особенное. Однако часто закрученные намеки отнюдь не приносят желаемого результата. Чтобы подарок действительно был идеальным – Оля Цибульская поделилась жизненным лайфхаком, проверенным в браке.

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"Женщины любят придумывать "персональные" праздники: первый поцелуй, знакомство с родителями, покупка хомячка, первая ссора, секс после ссоры... И, конечно, на каждый такой праздник мы ждем "подарочек". А дальше происходит следующее: "Любимая, что тебе подарить?". "Ну не знаю.... Что-то теплое и мягкое. Здесь мужской мозг зависает, как iPhone 4, и в панике подбирает заданные параметры... Получается свитер. А потом ты вся такая обиженная плачешь над пакетом, потому что хотела шубу. Девушки, запомните раз и на всегда – мужчины не понимают намеков. Так устроен мозг, вот и все. Пришлите ему ссылку с текстом: "Хочу это на день рождения". Вы не представляете, как он будет вам благодарен!" – поделилась Оля Цибульская.

 

По словам певицы, этот лайфхак испытуемый в ее браке, который звезда тщательно оберегает от общественности и журналистов. Однако рассказывать жизненные истории и давать советы Оля Цибульская любит, поэтому за ее страницей следят почти 400 тысяч пользователей сети. 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Советы
Источник: 24 канал
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