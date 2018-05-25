Как получить попу Ким Кардашян: комплекс упражнений от тренера звезды

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян умеет привлечь внимание публики, в частности, она делает это с помощью своих пышных форм.

В интервью для Womens Health личный тренер Ким Мелисса Алькантара сказала, что Кардашян настоящий боец, на которого стоит равняться.

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Несмотря на то, что у нее сумасшедший график, она очень ответственная и всегда подходит к тренировкам очень серьезно, говорит Мелисса.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Кві 2018 р. о 4:11 PDT

По ее словам, они тренируются вместе шесть дней в неделю в 6 часов утра в течение часа или полутора.

Алькантара продемонстрировала, как выполнить одну из тренировок Ким, которая сосредоточена на ягодицы и ноги.

По словам тренера, это простые, но эффективные упражнения.



Комплекс упражнений от тренера Ким Кардашян

Лягте на спину, положите ладони под ягодицы. Поднимите ноги и грудную клетку на пару сантиметров от земли, держа ноги прямыми и вытянув шею. Медленно поднимаете ноги на 90 градусов, держа ноги прямо. Медленно опустите и сделайте выдох. Сделайте 4 подхода с 12 до 20 повторений.

Станьте в положении планки и убедитесь, что ваши запястья, предплечья и плечи выровнены. Плавно переходите к V-положение, как это показано на фото. Затем вдохните и возвращайтесь к позиции планки. Сделайте четыре подхода с 12 до 20 повторений.

Лягте на спину. Затем поднимите грудную клетку и обе ноги с земли. Поднимите левое колено к груди и выдохните. Скрутите тело к этому колену и хлопните рукой под коленом. Затем вдыхайте, когда вы вернетесь в исходное положение и повторяете упражнение с правой ногой. Сделайте четыре подхода с 12 до 20 повторений.