Как получить попу Ким Кардашян: комплекс упражнений от тренера звезды
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян умеет привлечь внимание публики, в частности, она делает это с помощью своих пышных форм.
В интервью для Womens Health личный тренер Ким Мелисса Алькантара сказала, что Кардашян настоящий боец, на которого стоит равняться.
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Несмотря на то, что у нее сумасшедший график, она очень ответственная и всегда подходит к тренировкам очень серьезно, говорит Мелисса.
По ее словам, они тренируются вместе шесть дней в неделю в 6 часов утра в течение часа или полутора.
Алькантара продемонстрировала, как выполнить одну из тренировок Ким, которая сосредоточена на ягодицы и ноги.
По словам тренера, это простые, но эффективные упражнения.
Комплекс упражнений от тренера Ким Кардашян
Лягте на спину, положите ладони под ягодицы. Поднимите ноги и грудную клетку на пару сантиметров от земли, держа ноги прямыми и вытянув шею. Медленно поднимаете ноги на 90 градусов, держа ноги прямо. Медленно опустите и сделайте выдох. Сделайте 4 подхода с 12 до 20 повторений.
Станьте в положении планки и убедитесь, что ваши запястья, предплечья и плечи выровнены. Плавно переходите к V-положение, как это показано на фото. Затем вдохните и возвращайтесь к позиции планки. Сделайте четыре подхода с 12 до 20 повторений.
Лягте на спину. Затем поднимите грудную клетку и обе ноги с земли. Поднимите левое колено к груди и выдохните. Скрутите тело к этому колену и хлопните рукой под коленом. Затем вдыхайте, когда вы вернетесь в исходное положение и повторяете упражнение с правой ногой. Сделайте четыре подхода с 12 до 20 повторений.