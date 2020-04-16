Как получить пособие от государства по безработице: объяснение Минэкономики

В Министерстве развития экономики решили разъяснить, как нужно действовать, если вы потеряли работу и хотите получить пособие от государства по безработице. Министерство вместе с Госслужбой занятости планирует еженедельно отвечать на ключевые вопросы по потере работы, помощи в поисках новой или по безработице.

Обновленная информация в формате "вопрос – ответ" будет поступать еженедельно в понедельник и четверг. Об этом сообщает Министерство развития энергетики, торговли и сельского хозяйства в своем фейсбуке.

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Как стать на учет в службе занятости во время карантина?

Для этого нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице. Их можно отправить на электронную почту центра занятости или же отнести в центр и положить в ящик для корреспонденции.

После этого карьерный советник свяжется с вами для уточнения информации. Важно знать, что во время карантина выплата помощи будет осуществляться без личного посещения центра. Кроме того, во время карантина статус безработного предоставляется сразу же после подачи заявления.

Осуществляет ли Центр занятости поиск работы во время карантина?

Да. В период карантина центр занятости продолжает дистанционно подбирать для безработных вакансии, предлагать им работу и проводить предварительные согласования с работодателями относительно кандидатов на вакансию.

Во время карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают деятельность страны. В частности, говорится о продуктовых магазинах, аптеках, больницах.

Увеличилось ли количество людей, которые обращаются в центр занятости?

Да, еще и довольно ощутимо. Если сравнивать с прошлым годом, то официальное количество безработных в Украине выросло на 86,5 тысячи или на 27%. Сейчас таких более 400 тысяч человек.

Только за период карантина в службе занятости зарегистрировались 89,2 тысячи людей.

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На какой размер государственной помощи можно рассчитывать?

Если вам назначают выплату без учета страхового стажа, то минимальная выплата составляет 650 гривен. При расчете со страховым стажем минимальная сумма возрастает до 1 тысячи 800 гривен.

Максимально возможная сумма выплаты равна 8 тысячам 408 гривнам. А уже в этих пределах размер выплаты рассчитывается для каждого индивидуально, учитывая страховой стаж и предыдущую зарплату человека.

Обратите внимание! Выплата по безработице может осуществляться не более 360 дней, а для людей предпенсионного возраста – не более 720 дней.

Могут ли претендовать на помощь украинцы, вернувшиеся из-за границы?

Да, граждане Украины, вернувшиеся из-за границы, претендуют на пособие по безработице от государства на таких же основаниях, как и все остальные.

Хватит ли государству денег на пособие по безработице?

Финансирование помощи по безработице осуществляется ежедневно в плановом режиме в соответствии с законодательством.

Какие профессии во время карантина наиболее востребованы на рынке труда?

в сфере сельского и лесного хозяйства;

в сфере торговли и предоставления услуг, которые пока не являются запрещенными;

в сфере логистики;

в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи;

в сфере обеспечении правопорядка.

Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих – электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.