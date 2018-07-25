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Как пользоваться смартфоном без вреда для здоровья: инструкция

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Телефон нельзя держать возле уха
Телефон нельзя держать возле уха / Unsplash

Для здоровья очень плохи – долгие разговоры по телефону и связанные с ними излучения.

Такой вывод сделали шведские ученые, сообщает Knife.

Негативное влияние на мозг наблюдали особенно у тех, кто привык держать смартфон близко к уху.

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Если вы редко говорите по телефону, а вместо этого общаетесь, играете или ищете что-то в интернете и не подносите телефон к голове, то вред минимален. В таких испытуемых вообще не замечали изменений в развитии участков мозга, связанных с памятью.

Потенциальный риск для мозга можно свести к минимуму, если использовать наушники или громкую связь для звонков, особенно если уровень сигнала сети невысок, и телефон работает на максимальной мощности, 
– рассказал один из исследователей Мартин Ресли.

В 2015 году эти же исследователи доказали, что длительное использование смартфонов негативно сказывается на памяти.

Теги: LifeStyle Здоровье Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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