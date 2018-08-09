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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как помочь планете: топ-5 эко-товаров

16 Читати новину українською
Эко-защита Земли
Эко-защита Земли / Youtube.com

Поддержать эко-баланс или даже склонить его в положительную сторону может каждый. Поддерживать чистоту, использовать эко-материалы или выбирать эко-товары – все это также частицы заботы об окружающей среде.

Экологи мира бьют тревогу, ведь исследования показывают, что человечество использует больше эко ресурсов, чем можно восстановить. Украинцы включаются в мировой тренд по спасению природы, а эколайф становится нормой для многих горожан. А украинские хендмейдеры и локальные бренды создают товары, которые безопасны не только для человека, но и для окружающей среды. Чем можно заменить пластик и бытовую химию, рассказывают эксперты сервиса Crafta.ua.

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Эко-сумки

"Пакет не нужен", – отвечают на кассе в супермаркете люди, которым не безразлично будущее планеты. Уже сейчас в очереди можно встретить покупателей, которые складывают продукты в эко-сумку. Вскоре вопросы о запрете полиэтиленовых пакетов будут подниматься и на законодательном уровне. Будучи в тренде, украинские хендмейдеры и локальные бренды шьют экологичные сумки из натуральных прочных тканей, а украшают авторскими принтами или ручной росписью. Такие сумки долговечны и смотрятся гораздо лучше, чем пакет с логотипом супермаркета.

Еко-сумки
Эко-сумки моднее и безопасней для Земли

Натуральная косметика

В косметике ручной работы нет агрессивных компонентов. Она не сушит кожу и не загрязняет воду, которая попадает в почву или источники. Такая косметика не тестируется н животных. Мастера предлагают как привычные гели, скрабы и кремы, так и необычные средства вроде пралине для тела. Их создают на основе растительных экстрактов, настоев, масел и т.д.

Натуральная косметика
Натуральная косметика полезней для вас и планеты

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Безопасные игрушки для детей

Безопасная и экологичная альтернатива пластиковым игрушкам китайского массмаркета — игрушки из натуральных тканей, дерева, картона. Украинские хендмейдеры предлагают большой выбор от слингобус, грызунков и развивающих игрушек для малышей, до пазлов, 3Д-конструкторов, домиков для кукол и игровых домиков-халабуд для детей постарше.

Эко-игрушки
Эко-игрушки порадуют ребенка и нашу планету

Изделия из переработанных материалов

Хендмейдеры делают красивые и практичные вещи из того, что обычно выбрасывается. Например, шьют сумки и пледы из джинсов, делают аксессуары из винтажных кожаных курток, а для создания новых изделий используют текстильную пряжу, которая считается отходами на крупных производствах. Вторую жизнь можно дать даже “железкам” — так из металлических труб создают стильные интерьерные светильники.

Изделия из переработки
Отходы могут превратиться в красивые и полезные вещи

Упаковка из крафтовой бумаги

Полиэтиленовая упаковка используется всего нескольких дней или часов, а разлагается десятилетиями. Поэтому многие украинские локальные бренды используют переработанную крафтовую бумагу и картон. Покупатели получают красиво упакованный заказ и не вредят окружающей среде после того, как распакуют его. Такой способ упаковки быстро вошел в моду.

Упаковка
Эко-упаковка не только полезна для экологии, но и красива

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Теги: Новости Украины Статьи Публикации Бизнес Экология
Источник: 24 канал
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