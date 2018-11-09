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      Как понять, что ребенок не голоден

      94 Читати новину українською
      Как понять, что ребенок не голоден
      Как понять, что ребенок не голоден / ellynsatterinstitute.org

      Дети, так же как и взрослые, используют пищу не только для насыщения организма, но и для подавления определенных эмоций.

      Об этом пишет портал 4mama.

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      Но если ребенок съел 3 сбалансированных блюда и один перекус и продолжает утверждать, что он голоден, могут существовать другие причины, кроме голода.

      Поэтому, чтобы определить, голоден ли ребенок, нужно ответить на эти вопросы.

      1. Есть ли у ребенка такие эмоции во время того, как он просит кушать:

      • скука;
      • депрессия;
      • стресс;
      • фрустрация;
      • ненадежность;
      • одиночество;
      • усталость;
      • обида;
      • гнев;
      • счастье.

      Які емоції є у дитини, коли вона просить додаткову порцію їжі
      Какие эмоции есть у ребенка, когда он просит дополнительную порцию пищи

      2. Ест ли ребенок в разное время, кроме обычного приема пищи и перекусов? Ваш ребенок жует при каждой возможности?

      3. Вознаграждаете ли вы ребенка с помощью еды?

      4. Когда ваш ребенок все делает правильно, говорите ли вы ему об этом? Такие слова помогут повысить самооценку ребенка.

      5. Как вы разговариваете с вашим ребенком? В основном каким тоном? Проанализируйте свое поведение.

      Як ви розмовляєте з вашою дитиною
      Как вы разговариваете с вашим ребенком

      После того, как Вы ответили на вопросы и определили, что ребенок, вероятно, ест от скуки, то родителям нужно переключить внимание.

      • Прогулки с собакой;
      • Встреча с друзьями;
      • Игра в бадминтон;
      • Поездка в парк;
      • Урок рисования;
      • Танцы;
      • Воздушный змей.

      Оберіть з дитиною заняття, що принесе їй задоволення
      Выберите с ребенком занятие, которое доставит ему удовольствие

      Когда ребенок выбирает нездоровый перекус, поговорите с ним, объясните, что это вредит здоровью.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Детское питание Дети
      Источник: 24 Канал
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