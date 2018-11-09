Как понять, что ребенок не голоден
Дети, так же как и взрослые, используют пищу не только для насыщения организма, но и для подавления определенных эмоций.
Об этом пишет портал 4mama.
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Но если ребенок съел 3 сбалансированных блюда и один перекус и продолжает утверждать, что он голоден, могут существовать другие причины, кроме голода.
Поэтому, чтобы определить, голоден ли ребенок, нужно ответить на эти вопросы.
1. Есть ли у ребенка такие эмоции во время того, как он просит кушать:
• скука;
• депрессия;
• стресс;
• фрустрация;
• ненадежность;
• одиночество;
• усталость;
• обида;
• гнев;
• счастье.
Какие эмоции есть у ребенка, когда он просит дополнительную порцию пищи
2. Ест ли ребенок в разное время, кроме обычного приема пищи и перекусов? Ваш ребенок жует при каждой возможности?
3. Вознаграждаете ли вы ребенка с помощью еды?
4. Когда ваш ребенок все делает правильно, говорите ли вы ему об этом? Такие слова помогут повысить самооценку ребенка.
5. Как вы разговариваете с вашим ребенком? В основном каким тоном? Проанализируйте свое поведение.
Как вы разговариваете с вашим ребенком
После того, как Вы ответили на вопросы и определили, что ребенок, вероятно, ест от скуки, то родителям нужно переключить внимание.
- Прогулки с собакой;
- Встреча с друзьями;
- Игра в бадминтон;
- Поездка в парк;
- Урок рисования;
- Танцы;
- Воздушный змей.
Выберите с ребенком занятие, которое доставит ему удовольствие
Когда ребенок выбирает нездоровый перекус, поговорите с ним, объясните, что это вредит здоровью.
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