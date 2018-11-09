Как понять, что ребенок не голоден

Дети, так же как и взрослые, используют пищу не только для насыщения организма, но и для подавления определенных эмоций.

Об этом пишет портал 4mama.

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Но если ребенок съел 3 сбалансированных блюда и один перекус и продолжает утверждать, что он голоден, могут существовать другие причины, кроме голода.

Поэтому, чтобы определить, голоден ли ребенок, нужно ответить на эти вопросы.

1. Есть ли у ребенка такие эмоции во время того, как он просит кушать:

• скука;

• депрессия;

• стресс;

• фрустрация;

• ненадежность;

• одиночество;

• усталость;

• обида;

• гнев;

• счастье.



Какие эмоции есть у ребенка, когда он просит дополнительную порцию пищи

2. Ест ли ребенок в разное время, кроме обычного приема пищи и перекусов? Ваш ребенок жует при каждой возможности?

3. Вознаграждаете ли вы ребенка с помощью еды?

4. Когда ваш ребенок все делает правильно, говорите ли вы ему об этом? Такие слова помогут повысить самооценку ребенка.

5. Как вы разговариваете с вашим ребенком? В основном каким тоном? Проанализируйте свое поведение.



Как вы разговариваете с вашим ребенком

После того, как Вы ответили на вопросы и определили, что ребенок, вероятно, ест от скуки, то родителям нужно переключить внимание.

Прогулки с собакой;

Встреча с друзьями;

Игра в бадминтон;

Поездка в парк;

Урок рисования;

Танцы;

Воздушный змей.



Выберите с ребенком занятие, которое доставит ему удовольствие

Когда ребенок выбирает нездоровый перекус, поговорите с ним, объясните, что это вредит здоровью.

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