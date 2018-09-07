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Как понять, готовы ли вы к сексуальной жизни

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Готовы ли вы к сексуальной жизни
Готовы ли вы к сексуальной жизни / dominicocubano.com

Часто подростки вступают в интимные отношения, не будучи к этому готовыми. Для этого необходима минимальная подготовка и понимание последствий.

Секс-педагог Юлия Ярмоленко объяснила, как понять, готовы ли вы к сексуальным отношениям, говорится в сообщении в Facebook.

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По ее словам, подростки почти на каждой лекции по сексуальной грамотности ставят вопрос о готовности. Именно поэтому педагог рекомендует ответить на эти вопросы прежде, чем вступать и в интимные связи.

1. Я действительно хочу заниматься сексом?

2. Знаю ли я о возможных последствиях?

3. Готов (-а) ли я нести ответственность за заболевания и нежелательную беременность, которые могут случиться после секса?

4. Соглашаюсь я на секс по собственному желанию или мной манипулируют, заставляют?

5. Есть ли у меня презервативы, умею ли я ими пользоваться?

Питання, що визначать, чи готові ви до сексу

Вопросы, которые определят, готовы ли вы к сексу

6. Что произойдет после того, как я займусь сексом с этим человеком?

7. Могу ли я проявлять свою сексуальность без секса?

8. Как я себя чувствую, находясь рядом с этим человеком?

9. Этот человек добрый и заботливый?

10. Этот человек уважает меня и мое мнение?

Чи ви готові до інтимного життя

Готовы ли вы к интимной жизни

11. Мы говорили о том, что для нас значит заниматься сексом?

12. Говорили ли мы об использовании презервативов, чтобы предотвратить инфекции и нежелательную беременность?

13. Будем ли мы оставаться вместе, даже если один из нас не хочет заниматься сексом?

14. Соглашаюсь ли я на секс только для того, чтобы порадовать своего партнера?

Эти вопросы подходят не только для подростков, но и для взрослых людей. Если последним сложно говорить о сексе – то это может быть признаком того, что вы не готовы к интимным отношениям.

Перш, ніж вступати в сексуальні зв'язки, підготуйтеся до цього
Прежде, чем вступать в сексуальные связи, подготовьтесь к этому

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Теги: Здоровье Психология Секс
Источник: 24 Канал
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