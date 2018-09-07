Как понять, готовы ли вы к сексуальной жизни
Часто подростки вступают в интимные отношения, не будучи к этому готовыми. Для этого необходима минимальная подготовка и понимание последствий.
Секс-педагог Юлия Ярмоленко объяснила, как понять, готовы ли вы к сексуальным отношениям, говорится в сообщении в Facebook.
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По ее словам, подростки почти на каждой лекции по сексуальной грамотности ставят вопрос о готовности. Именно поэтому педагог рекомендует ответить на эти вопросы прежде, чем вступать и в интимные связи.
1. Я действительно хочу заниматься сексом?
2. Знаю ли я о возможных последствиях?
3. Готов (-а) ли я нести ответственность за заболевания и нежелательную беременность, которые могут случиться после секса?
4. Соглашаюсь я на секс по собственному желанию или мной манипулируют, заставляют?
5. Есть ли у меня презервативы, умею ли я ими пользоваться?
Вопросы, которые определят, готовы ли вы к сексу
6. Что произойдет после того, как я займусь сексом с этим человеком?
7. Могу ли я проявлять свою сексуальность без секса?
8. Как я себя чувствую, находясь рядом с этим человеком?
9. Этот человек добрый и заботливый?
10. Этот человек уважает меня и мое мнение?
Готовы ли вы к интимной жизни
11. Мы говорили о том, что для нас значит заниматься сексом?
12. Говорили ли мы об использовании презервативов, чтобы предотвратить инфекции и нежелательную беременность?
13. Будем ли мы оставаться вместе, даже если один из нас не хочет заниматься сексом?
14. Соглашаюсь ли я на секс только для того, чтобы порадовать своего партнера?
Эти вопросы подходят не только для подростков, но и для взрослых людей. Если последним сложно говорить о сексе – то это может быть признаком того, что вы не готовы к интимным отношениям.
Прежде, чем вступать в сексуальные связи, подготовьтесь к этому
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