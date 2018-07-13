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Как понять, платят ли вам нормальную зарплату, – комментарий экономиста

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Как понять, платят ли вам достаточно?
Как понять, платят ли вам достаточно? / 24 канал

Доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец объяснила, как понять, платят ли вам причитающуюся заработную плату.

Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

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По ее словам, понимание того, соответствует ли заработная плата знаниям, навыкам и уровню образования человека, зависит прежде всего от собственной оценки работника: хватает ли ему текущей зарплаты на то, чтобы удовлетворить свои потребности.

"Важно также изучать ситуацию на рынке труда. Можно спрашивать у коллег, сколько они получают и какие при этом условия труда. Можно посмотреть в интернете, сейчас предлагают зарплаты в вакансиях по сходной профессии/должности. Госстат подает статистику по средним зарплатам в Украине по профессиям в 2012 и 2016 гг. Затем можно сопоставить средний уровень зарплаты на рынке труда и с тем, который хотели бы получать, учитывать продуктивные характеристики работника – образование, опыт работы и производительность труда, и потом сделать вывод, соответствует ли предлагаемая зарплата тому уровню, на который этот работник заслуживает", – сказала Купец.

Она добавила, что обобщенного показателя адекватной заработной платы в экономике не существует. Но есть понятие резервной зарплаты. Это и минимальная заработная плата, за которую человек согласится работать. Каждый человек для себя выставляет такой минимум, когда выходит на поиски работы. Если работодатель предлагает сумму меньше, чем этот минимум, человек просто не будет рассматривать такую вакансию.

Больше читайте в полной версии интервью: Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Мотивация Минимальная зарплата
Источник: 24 канал
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