Как Порошенко, Кернес и Вилкул пиарятся на борьбе с COVID-19: возмутительные детали

Любая беда у граждан – это повод напомнить о себе некоторым украинским политикам. Ну не могут они делать доброе дело по-тихому и просто так. Надо обязательно, помогая людям, пиарить себя любимых.

Геннадій Кернес

Так, роздачу продуктових наборів під час карантину організували мер Харкова Геннадій Кернес та місцевий олігарх Олександр Ярославський.

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Харківським пенсіонерам рознесли по домівках так звані пайки – кульки з продуктами, на яких в кращих виборчих традиціях були написані імена благодійників – Кернеса та Ярославського. Щоб пам'ятали пенсіонери, з чиїх рук пайок отримали!

Хоча, заради справедливості, Геннадій Кернес не залишає чомусь своє ім'я на лавочках у харківському метро, які за завищеною у багато раз ціною закупалися за кошти міського бюджету.

Або не ставить таблички зі своїм прізвищем на десятках гектарів земельних ділянок, які були виведені з власності міста. Якась дивна вибірковість, чи не так?



Іменні пакети з продуктовими наборами у Харкові / Фото KHARKIV Today

Петро Порошенко

Але, крім Кернеса та Ярославського, схожим чином вирішили піаритись і у Петра Порошенка. На підконтрольних телеканалах якого цілими днями розповідають, як вони з дружиною та соратниками невтомно фасують коробки з їжею для малозабезпечених.

Втім, уважні користувачі соцмереж помітили, що дружина попереднього президента Марина під час цієї виснажливої тривалої роботи чомусь працює на височенних підборах.



Дружина п'ятого президента фасує коробки з їжею на підборах

А заодно поставили питання, чому за п'ять років президентства Петру Порошенку не вдалося зробити так, щоб у нужденних українців сьогодні було вдосталь їжі, щоб нормально пережити карантин?

При цьому, звичайно, кожна коробка з продуктами була промаркована великою етикеткою – назвою політичної сили Порошенка.

Ну, щоб на чергових виборах, наприклад, місцевих, малозабезпечені не забули, хто про них так щиро піклувався під час пандемії, і чомусь не робив цього під час президенства.

Олександр Вілкул

Але всіх перевершив колишній регіонал Олександр Вілкул, який теж вирішив використати коронавірус, як привід нагадати про себе громадянам. Фонд Вілкула передав до лікарень Кривого Рогу дуже потрібний вантаж: захисні маски та рукавички.

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Адже медики міста неодноразово скаржились на те, що коронавірус прийшов, а лікарні виявилися неготові до його зустрічі. Бо у персоналу не вистачає не те що апаратів штучної вентиляції легень, а елементарного – засобів захисту, а саме масок, халатів та рукавичок.

Хоча така готовність лікарень до епідемії – це пряма заслуга батька Олександра Вілкула – Юрія Вілкула, мера Кривого Рогу. Роздаючи допомогу лікарням, Вілкул-молодший про батька чомусь не згадав.

Але Вілкул не був би Вілкулом, якби навіть в цьому бажанні пропіаритися не спробував якимось чином нагріти людей. Так, медсестра другої міської лікарні Кривого Рогу Ксенія Віваль розмістила в соцмережах відео, як виглядає допомога медикам від фонду Вілкула.

Медсестра з Кривого Рогу показала допомогу від фонду Вілкула: дивіться відео

Виявилося, що захисні рукавиці рвуться одразу після вдягання. А маски настільки низької якості, що в них не можна нормально працювати. Очевидно, що у фонді Вілкула не сподівалися, що хтось з медиків публічно розповідатиме про якість цієї, з дозволу сказати, допомоги.

Напевне, за звичкою подумали, що головне – це пропіаритись, відзвітувати, виставити фотографії, записати відео про великого благодійника, а далі, хоч трава не рости.

І це при тому, що раніше Олександр Вілкул заявляв, що після перемоги на парламентських виборах він із соратниками скасує медичну реформу Супрун і наведе лад у медицині.

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Добре, що Вілкул на тих виборах програв. Тому, що його батько вже показав, як у Кривому Розі він вміє піклуватися про медицину. Про це свідчить вигляд реанімації третьої міської лікарні Кривого Рогу. А також умови, в яких лікуються пацієнти міського туберкульозного диспансеру.

Умови в медичних закладах Кривого Рогу: дивіться відео

Тож цим політикам, які так люблять піаритись, роздаючи допомогу, варто все ж таки обирати: або робити це по-тихому, без зайвого галасу навколо своєї персони. Або, перебуваючи на посаді, все ж таки щось зробити для людей і змінити країну на краще.