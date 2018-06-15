Как построить дороги и выиграть войну

Привлечь на Донбасс серьезных инвесторов можно, создав в регионе определенный уровень инфраструктуры. Инвестиции не идут просеками. Они требуют прямых магистральных путей.

В нынешних реалиях восстановление дорог – одно из ключевых условий инфраструктурного и экономического возрождения региона. Без качественной транспортной системы сложно будет рассчитывать на солидные вложения.

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Приведу несколько цифр. Общая протяженность дорог Донецкой области – более 8 тысяч километров. Пятая часть из них находится на временно оккупированных территориях. При этом общее их состояние – катастрофическое.

90% дорог местного значения нуждаются в ремонте. Сумма, в которую эксперты оценивают капитальные работы, звучит устрашающе – 27 миллиардов гривен. Полмиллиарда, заложенные в бюджете-2018, напоминают каплю в море. Ситуация с финансированием ремонта дорог государственного значения в области выглядит относительно лучше. На текущий год запланировано 1,4 миллиардов гривен – четверть от необходимого.

Бюджетных ассигнований недостаточно как для восстановления дорог в относительно близкой перспективе, так и для поддержания их в нормальном состоянии. При этом даже беглый анализ структуры финансирования дорожного хозяйства в региональном разрезе подчеркивает несправедливость и непродуманность этой политики. К примеру, в КМУ планируют за следующие пять лет выделить на ремонт дорог Донеччины около 4,5 миллиардов гривен. Казалось бы, немало…

Однако Полтавщине за этот период обещают 9 миллиардов. Допускаю, что это обоснованная сумма капиталовложений. Но акцентирую, что потребности Донецкой области в дорожном ремонте значительно острее любого мирного региона страны.

Здесь на лицо все негативные факторы прифронтовой территории. Разрушенные вследствие боевых действий и движения гусеничной техники дороги, подорванные мосты и развязки, отсутствие возможностей обслуживать значительные участки. Все это усиливает техногенные нагрузки на дорожную систему Донбасса и требует от правительства особого внимания.

Сам принцип формирования Дорожного фонда вызывает вопросы и ощущение дискриминации Донецкой области. Так, в прошлом году в регионе было собрано 1,2 млрд грн. А в текущем правительство увеличило план более чем в 2 раза. Такие действия – неуместны в условиях войны, снижения экспортного потенциала и необходимости изыскивать на местном уровне средства для финансирования социальных программ, связанных с обустройством сотен тысяч переселенцев.

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Можно было бы понять такой подход, если б он был универсальный для всех. Даже при понимании, что Донбассу, как прифронтовой территории, сложнее, чем остальным. Однако правительственная логика достаточно "гибкая". Некоторым областям планы сбора в Дорожный фонд увеличены на 10%, а нашим соседям – луганчанам – их уменьшили. Неужели при формировании бюджета решили, что Донецкая область – на пике подъема?

Желание изменить эти реалии заставило меня и ряд коллег-парламентариев создать в Верховной Раде внефракционное объединение "За дороги". Я уверен, что идея восстановления дорожного хозяйства Донецкой области – маркер инвестиционной привлекательности региона и всей страны.

Для этого разрабатываем целевую программу "Дороги АТО" с предложениями изменить принципы расходования средств. Например, чтобы за счет центрального финансирования можно было восстанавливать как общегосударственные, так и местные дороги.

Важный приоритет – стимулировать дорожное хозяйство Украины осваивать новые технологии ремонта и строительства. Принцип временных ямочных латок давно изжил себя, необходимо делать ставку на капитальные ремонтные работы.

Одновременно необходимо усиливать контроль качества выполненных работ и эксплуатации дорожного полотна. Иначе все отремонтированные пути разобьют фуры-зерновозы. Например, в прошлом году в Донецкой области выявили зерновоз с 140 тоннами пшеницы, при весе автомобиля в 40 тонн. Поэтому на всех направлениях в порты Мариуполя и Бердянска должно быть установлено круглосуточное дежурство и системы контроля веса.

Эти и другие решения позитивно повлияют на развитие дорожного хозяйства страны. Важно ориентироваться на завершенные проекты, а не на процессы. Одним из позитивных примеров такого подхода считаю ремонт стратегической для региона трассы М-03 (Славянск-Довжанский). Это логистическая артерия является сегодня ключевой для северных районов Донбасса.

Считаю нерациональным восстанавливать дорожное хозяйство области "частями", с минимальным финансовым впрыском. Регион необходимо возрождать высокими темпами, с активным привлечением инвестиций и достаточным государственным финансированием ключевых инфраструктурных программ. Только повышая качество жизни на подконтрольных Украине территориях, можно выиграть борьбу за умы людей, и в целом – победить в войне.

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