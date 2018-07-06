Как потребление овощей и фруктов влияет на здоровье

Диетологи рекомендуют людям больше употреблять овощи и фрукты. Те продукты, которые богаты на пищевые волокна, положительно влияют на состояние здоровья.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие почти 250 человек, передает Zdorovia.

Добровольцы эксперимента в течение двух недель сидели на специальной диете, которая содержала много овощей и фруктов.

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Выяснилось, что у них существенно улучшилось состояние микробиома кишечника, состояние которого может спровоцировать риск развития диабета и онкозаболеваний.

Поэтому даже небольшое количество овощей и фруктов при регулярном потреблении играет значительную роль для организма.

Чтобы насытить организм всем необходимым, диетологи рекомендуют ежедневно потреблять пять порций овощей и фруктов. Одной порцией для каждого считается количество фруктов и овощей, которое умещается в горсти.

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