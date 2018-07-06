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Как повлияет на рейтинг БПП объединение с "Народным фронтом" и УДАРом: версия эксперта

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Порошенко не выгодно объединение с Яценюком?
Порошенко не выгодно объединение с Яценюком? / Фото из открытых источников

С приближением парламентских выборов позиции "Народного фронта" будут все больше ослабевать. Поэтому им лучше сейчас договориться с "Блоком Петра Порошенко". Но президентской партии выгоднее идти на выборы отдельно.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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Кроме фракции и части правительства, у "Народного Фронта" ничего нет. Соответственно, нет перспектив попасть в парламент. Поэтому "фронтовики" сейчас будут делать резкие шаги, возможно, шантажировать БПП, чтобы добиться более выгодных для себя условий объединения,
– считает Леонов.

В частности, по его словам, с этой целью, очевидно, сейчас забрасываются идеи о переговорах Яценюка и Ющенко с Юлией Тимошенко, чтобы таким образом подтолкнуть БПП к конкретным вещам. Но, считает эксперт, Порошенко и БПП выгодно как можно позже начать предметные разговоры об объединении. Потому что с приближением выборов цена "Народного Фронта" будет падать. Кроме того, отмечает Леонов, Тимошенко не может Яценюку и Авакову предложить то, чего они хотят. И те, кто уже сейчас поддерживает Тимошенко, уже договорились о том, что хотят Яценюк и Аваков.

БПП выиграет, если пойдет отдельно на выборы. Потому что объединение означает, что и Яценюк, и Кличко из-за квот будут пытаться продвинуть своих людей. А Гройсман – министра социальной политики Реву, за которым уже есть определенный интересный шлейф. А когда БПП пойдет сам, то может сформировать чисто технологический избирательный список, к которому вообще не будет никаких претензий. А все остальные, к кому вопрос у общества, пойдут по мажоритарке. И это повысит шансы БПП,
– убежден Александр Леонов.

Политолог также добавляет: договоренности приводят к тому, что во фракции оказываются те, кто ведет свою отдельную игру. Как в свое время там оказались люди Коломойского.

Напомним, очередные парламентские выборы состоятся осенью 2019 года. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне, если бы парламентские выборы состоялись в июне, то 11,5% проголосовали бы за "Батькивщину"; 8,4% – за "Гражданскую позицию"; 6% – за "Оппозиционный блок"; 5,9% – за Радикальную партию; 5,6% – за партию "За жизнь"; 4,2% – за "Блок Петра Порошенко"; 2,5% – за "Свободу"; 2,4% – за "Самопомич"; 1% – за Аграрную партию; за другие партии – всего 5,5%.

В то же время 6,6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 10,6% – решили не участвовать в голосовании; 28,8% – не определились, за кого голосовать; 1,2% – отказались отвечать на вопросы.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Блок Петра Порошенко Народный фронт Арсений Яценюк УДАР
Источник: 24 Канал
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