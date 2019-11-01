Как повлияют на бюджет Украины "посадки" коррупционеров: объяснение эксперта

Верховная Рада разрешила снять неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в коррупции. На очереди еще несколько представлений от ГПУ. Повлияет ли уничтожение коррупционных схем на бюджет Украины?

Как объяснил в комментарии 24 каналу экономист Сергей Фурса, пресечение таких сделок окажет положительное влияние на бюджет страны. Пока что невозможно назвать точную сумму, но это – миллиарды гривен.

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Также, по словам эксперта, в Украине существует множество денежных схем, которые крышуют политики, депутаты, и их надо прикрыть по такому же сценарию. Например, электронные "площадки Яценко", через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 гривен за одну операцию. Даже рынок земли позволяет зарабатывать миллиарды гривен на теневом рынке, но это нельзя назвать топовой схемой.

Если бы депутаты не приняли закон о незаконном обогащении – это очень негативно повлияло бы на финансовое состояние Украины, поскольку именно этот закон является одним из важных условий сотрудничества с Международным валютным фондом. Поэтому депутаты, конечно, сделали правильный шаг, который значительно упрощает борьбу с коррупцией,

– считает Фурса.

В чем подозревают Ярослава Дубневича?

Ярославу Дубневичу инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В частности, народного депутата подозревают в злоупотреблении на должности председателя транспортного комитета Верховной Рады из-за влияния на должностных лиц "Укрзализныци", в результате чего государство понесло убытки на сумму 93 миллионов гривен.



31 октября Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности и арестовать. Дубневич своей вины не признает, но заявил, что не будет скрываться и готов к аресту.