Как повысить ощущение счастья питанием
Медики рекомендуют не "заедать" проблемы. Но если очень грустно и хочется вернуть себе хорошее настроение, можно прибегнуть к нескольким простым секретам.
Об этом сообщает Соѕмо.
Со слов медиков, вялость, сонливость и апатия часто является признаком того, что организму не хватает макро- и микроэлементов.
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Исправить это довольно легко — добавьте в свой рацион источники железа, магния, калия и витаминов группы В. Именно дефицит этих элементов часто провоцирует упадок сил.
Суточная норма железа для женщин составляет 18 граммов, для мужчин – 10 граммов. Этот минерал можно найти в таких продуктах, как ржаной хлеб, орехи, куриные яйца, печень, шпинат, горох, абрикосы, персики, грибы и темный шоколад.
Потребление этих продуктов снимет усталость и увеличит ощущение счастья.
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