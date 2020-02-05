Как повысить темпы экономического роста: план правительства

Министр развития экономики Тимофей Милованов прокомментировал оценку роста ВВП в 2019 году на уровне 3,3%. Он рассказал, каким образом Кабинет Министров Украины планирует в дальнейшем поднимать этот показатель.

Единственный путь повышения темпов экономического зрастання – инвестиции в людей и производство, отметил Тимофей Милованов в своем Фейсбуке.

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Ключевые факторы влияния на экономическую активность в 2019 году:

стабильно высокая инвестиционная активность;

рекордный урожай зерновых;

ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн;

рост покупательной способности населения;

укрепление обменного курса гривны.

Как правительство планирует повышать темпы экономического роста:

привлечь 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций,

увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП минимум до 23,5% в 2024 году),

снизить износ основных фондов с 60,6% до 48,2% (приблизить к ЕС – 40%),

войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

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Кроме того, Тимофей Милованов назвал шаги, с помощью которых Кабинет министров планирует привлекать иностранные инвестиции:

земельная реформа;

либерализация рынка труда;

приватизация;

реформа государственных предприятий;

капитальные инвестиции из бюджета;

концессии;

инвестиционные няни;

индустриальные парки;

программы поддержки малого и среднего бизнеса;

продвижения экспорта;

развитие транспортной инфраструктуры.

Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность. Ее нужно сохранить,

– резюмировал министр развития экономики.

Что известно о росте экономики в 2019 и 2020 годах?

Министерство развития экономики оценило рост экономики в 2019 году на уровне 3,3% ВВП. Однако для того, чтобы догнать по уровню экономики западные страны необходимы куда более высокие темпы.



Вместе с тем, по прогнозу Нацбанка, в 2020 году темпы роста почти не изменятся. НБУ прогнозирует лишь 3,5% от валового внутреннего продукта.