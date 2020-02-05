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      Как повысить темпы экономического роста: план правительства

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      Милованов рассказал, как правительство будет добиваться быстрого экономического роста / rbc.ua

      Министр развития экономики Тимофей Милованов прокомментировал оценку роста ВВП в 2019 году на уровне 3,3%. Он рассказал, каким образом Кабинет Министров Украины планирует в дальнейшем поднимать этот показатель.

      Единственный путь повышения темпов экономического зрастання – инвестиции в людей и производство, отметил Тимофей Милованов в своем Фейсбуке.

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      Ключевые факторы влияния на экономическую активность в 2019 году:

      • стабильно высокая инвестиционная активность;
      • рекордный урожай зерновых;
      • ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн;
      • рост покупательной способности населения;
      • укрепление обменного курса гривны.

      Как правительство планирует повышать темпы экономического роста:

      • привлечь 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций,
      • увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП минимум до 23,5% в 2024 году),
      • снизить износ основных фондов с 60,6% до 48,2% (приблизить к ЕС – 40%),
      • войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

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      Кроме того, Тимофей Милованов назвал шаги, с помощью которых Кабинет министров планирует привлекать иностранные инвестиции:

      • земельная реформа;
      • либерализация рынка труда;
      • приватизация;
      • реформа государственных предприятий;
      • капитальные инвестиции из бюджета;
      • концессии;
      • инвестиционные няни;
      • индустриальные парки;
      • программы поддержки малого и среднего бизнеса;
      • продвижения экспорта;
      • развитие транспортной инфраструктуры.

      Важной предпосылкой для успешной реализации всех этих реформ и инвестиционных инициатив является макроэкономическая стабильность. Ее нужно сохранить,
      – резюмировал министр развития экономики.

      Что известно о росте экономики в 2019 и 2020 годах?
      Министерство развития экономики оценило рост экономики в 2019 году на уровне 3,3% ВВП. Однако для того, чтобы догнать по уровню экономики западные страны необходимы куда более высокие темпы.

      Вместе с тем, по прогнозу Нацбанка, в 2020 году темпы роста почти не изменятся. НБУ прогнозирует лишь 3,5% от валового внутреннего продукта.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ВВП Инвестиции Кабинет Министров Украины Тимофей Милованов – новости Министерство экономического развития и торговли
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