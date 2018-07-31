Как появились эротические фильмы для взрослых

Мы расскажем об эротических фильмах, которые не только повлияли на киноиндустрию для взрослых, но и на кинематограф в целом. Это история от первого откровенного поцелуя на камеру до кадров соития крупным планом.

Лента: "Супруги отправляются в постель"

Год: 1896 год

Страна: Франция

В 19 веке чувства людей будоражили эротические фотокарточки, содержаниями которых вряд ли сейчас удивишь даже современного школьника. Запретный плод сладок. Тяга к обнаженному телу и половой страсти существовала в обществе с времен Римской империи и Древней Индии. И сколько бы джентльмены и светские львицы не кичились своей интеллигентностью и снобизмом, где-то в закромах находились фотографии с обнаженными телами, слившимися в экстазе. Расширить горизонты порнографии, в конечном счете, позволил кинематограф.

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В 1985 году появился первый фильм. А буквально через года на экраны вышла трехминутная эротическая драма "Супруги отправляются в постель". Главные герои раздевались догола и ложились на кровать, после чего на экране появлялись титры. Такая вот незаурядная история смогла взбудоражить фантазию жителей Франции того времени. По одной из версий, благодаря этому фильму, эротику стали именовать "французскими фильмами".

"Вдова Джонс"

Год: 1896 год

Страна: США

Еще одним знаковым событием 1986 года стала демонстрация откровенного поцелуя на экране. Для общества того времени – это был шок. "Зрелище длительного лобызания друг друга в губы было достаточно зверски представлено в натуральную величину на сцене, а увеличенное до гигантских размеров и повторяющееся три раза — абсолютно отвратительно", – отзывались критики о ленте.

Скандальным "лобызанием" заканчивались финальные кадры фильма. Среди зрителей этот момент был крайне популярным, поэтому его вырезали из картины и закольцевали. Владельцы уличных "порнобудок" брали немалую сумму за возможность узреть оральный контакт. В Российской империи стоимость просмотра равнялась недельному окладу рабочих – 5 рублям. Уже тогда стали задумываться, что порнобизнес – дело прибыльное.

"El Sartorio"

Год: 1908 год

Страна: Аргентина

Первым сохранившемся порнофильмом считается "El Sartorio". Его сняли в Аргентине в 1907 году. Там присутствовали кадры крупным планом и прочие радости профессиональной операторской работы в подобном жанре.

Фильм был прост, как полено. Три юные девушки купаются в реке, организовуют оргию, а потом орально и не только удовлетворяют дьявола. Режиссер сего искусства остается неизвестным.

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"Дочь богов"

Год: 1915 год

Страна: США

Через 20 лет кинематограф вышел на новый уровень. Следующим шагом откровенности стало обнаженное тело австралийской пловчихи Аннетты Келлерман, которая продемонстрировала свои прелести в драме "Дочь богов".

Келлерман была эпатажной девушкой. Еще до сьемок фильма вокруг нее разразился скандал в СМИ. В облегающем купальнике Аннетта появилась на пляже Бостона. Кстати, за подобное "антисанитарное" поведение ее хотели судить, но все обошлось.

"Экстаз"

Год: 1933 год

Страна: Чехословакия

Иногда первым полноценным эротическим фильмом считается "Экстаз", снятый чехословацким режиссером Густавом Махатой в 1933 году. На протяжении 10 минут главная героиня картины купалась в лесном озере обнаженной.

"Экстаз" осудил папа римский Пий XII. Некоторое время его запрещали к показу, пока он не был отцензурирован. Гитлеру фильм-то понравился, но выпустил он его в 1935 году в урезанной версии под названием "Симфония любви".

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"Сэндвич на траве"

Год: 1915 год

Страна: США

Первым привычным для понимания порно-фильмом стал "Сэндвич на траве". Там все было как надо: мужчина, женщина и секс, которым занимаются на пикнике. Этот фильм уже позволил детально и прямолинейно насладиться человеческим коитусом.

Кинолента подтвердила важность порнографии для человеческой культуры. Откровенные фильмы стали снимать все чаще. Но обычным гражданам приходилось выложить немалые деньги за просмотр. Сюжет в них был одинообразным, зачастую все происходило в одной позе и снималось с помощью статичной камеры.

"Приключения за границей"

Год: 1934 год

Страна: США

От простой половой интромиссии режиссеры стали все больше внимания уделять сюжетной составляющей. Так в непростое время для Европы и остального мира появился фильм "Приключения за границей". В нем рассказывается о двух американках, едущих отдыхать в Европу. По пути им встречаются грузчики, железнодорожники, моряки и прочие "желающие". Фильм был немым и сопровождался подчас смешными титрами: "Скорее пронзи меня своим естеством, о, мой лев секса!".

О режиссере и актерах "Приключений за границей" никто до сих пор не знает. Ведь за порнографию в те времена в США можно было получить уголовный срок.

"Глубокая глотка"

Год: 1972 год

Страна: США

Первым порнофильмом, вышедшим на большие экраны, стал "Цензура в Дании". В нем было немало откровенных сцен. Авторы решили обхитрить публику, сообщив, что лента является документальной и все порноэлементы сняты в исследовательских целях. В 1969 году лента стала популярной и желающих приобщиться к научно-популярному фильму нельзя было отогнать от кинотеатров.

Режиссер Джерар Домиано решил рискнуть и повторить эксперимент датчан. Он познакомился с порноактрисой Линдой Лавлейс и поразился ее горловыми способностями. В результате, для реализации таланта девушки, Домиано написал отдельный сценарий. Это была фантастическая история, которая рассказывала о молодой особе с необычной мутацией. Клитор находился в ее горле. Несмотря на бредовый сюжет, фильм стал успешным примером порнокинематографа. Сотни миллионов долларов прибыли при 24 тысячи долларов затрат.

Лента популяризировала оральный секс в кино для взрослых. Даже сейчас ее смотрят и восхищаются удивительными кадрами.

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"1001 ночь"

Год: 1962 год

Страна: Япония

В этом случае жители страны "восходящего солнца" постарались на славу. Именно 60-ые дали толчок развитию такого жанра японской анимации, как хентай.

Изначально "китайская порнуха" не изобиловала многометровыми монстрами с щупальцами и огромными детородными органами. Режиссер Осама Тедзука наполнил экранизацию персидских сказок любимыми извращениями в отношении девушек с большими глазами. Азиатов работа не сильно шокировала. Хорошая анимация и неплохой сюжет сделали свое дело.

"За зеленой дверью"

Год: 1971 год

Страна: США

Кислотная революция была связана с сексуальной свободой. Единственным порнофильмом, ставшем своего рода культовым и снятым в артхаусной стилистике, был "За зеленой дверью". Как и любое другое кино того времени в нем полно наркотиков, измененного восприятия реальности, загадочности, минимум извращений и много мистики.

Главную роль сыграла Мэрилин Чемберс, ставшая популярной порнозведой в будущем. Свои деньги она отработала с пионерским старанием.

"Не такой, как другие"

Год: 1919 год

Страна: Германия

Немцы рискнули. Они первыми решили показать другую сторону половых отношений. "Не такой, как другие" вызвал возмущение у костного общества не хуже первого откровенного поцелуя.

В то время набирало обороты движения за освобождение геев, организованное доктором-сексологом Магнусом Хиршфельдом. Конечно, недолго музыка играла, фашистская цензура сделало свое и кинолента потеряла половину хронометража, хотя сцены секса остались.

"Девушки в униформе"

Год: 1931 год

Страна: Германия

А вот первым лесбийским фильмом стал "Девушки в униформе". Это немецкая психологическая драма, рассказывающая об отношениях молодой ученицы Мануэлы со своей преподавательнице фройляйн фон Бернбур.

"Маленькая Вера"

Год: 1989 год

Страна: СССР

В советское время секса не было. Ну, как не было. Он был, просто с запозданием. Как размножался homo soveticus – загадка, над которой ломают голову многие ученые мира. Остается под вопросом и тот факт, который из фильмов считать первым эротическим в СССР. Исследователи отмечают, что таким является фильм "Экипаж", в котором трясла своими персами молодая Александра Яковлева.

Но настоящим эробумом стало произведение "Маленькая Вера", где актриса Наталья Негода продемонстрировала "наездницу" на молодом комсомольце. В последствии она снялась для обложки журнала Playboy. Жители социалистических республик открыли для себе новый жанр в кинематографе, которым давно наслаждался цивилизованный мир.

Автор: Шерман Дрозд. Источник: Site.ua

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