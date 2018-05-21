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Как правильно бегать: 4 ценных совета

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Как правильно бегать
Как правильно бегать / unsplash.com

Чтобы эффективно бегать длинные дистанции, не вредя при этом здоровью, МЗ рассказал, как освоить правильную технику бега.

Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

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️Положение тела

Во время бега важно не сутулиться, держать корпус с расправленными и расслабленными плечами. Ведь если будете сутулиться – собьется дыхание, из-за чего к мышцам будет поступать меньше кислорода.

Также следите, чтобы не расшатывать во время бега туловище. Корпус слегка наклоните вперед и старайтесь бежать небольшими шагами. Благодаря этому бедра не будут двигаться из стороны в сторону, будете меньше уставать во время бега.

Як правильно бігати

Во время бега следите за осанкой

Положение головы и рук

Смотрите четко вперед, а не под ноги. Руки должны быть согнуты под прямым углом (90 градусов) и двигаться вперед и назад, а не поперек тела.

️Стопы

При сокосновении ноги с поверхностью правильно ставьте стопу – наименее травматичным способом бега является нагрузка на середину стопы. А нагрузка только на пятку или переднюю часть стопы лучше избегать.

Дыхание

Во время бега нужно делать глубокие ритмичные вдохи и выдохи, и это не зависит от того – дышите ли вы носом или ртом. Стоит делать один вдох-выдох каждые два шага. Интервал можно постепенно увеличивать.

Фото: unsplash.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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