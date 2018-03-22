Как правильно бегать без вреда для здоровья: советы экспертов

В мире набирает большую популярность здоровый образ жизни, который включает физические упражнения. При этом часто люди отказываются от спортзалов, предпочитая бег на свежем воздухе. Это не только полезно для мышц, но и улучшает иммунитет.

Однако эксперты предупреждают, что часто люди совершают типичные ошибки при беге, которые могут навредить здоровью. Об этом сообщает журнал Elle.

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Правильная обувь

Правильная обувь – первое правило для бега

Для пробежки следует выбирать кроссовки не под цвет спортивного наряда, а те, которые адаптированы к длительным физическим упражнениям. Для этого можно обратиться к продавцу-консультанту при покупке кроссовок и попросить посоветовать специальную обувь. Такой выбор поможет сохранить суставы от травм.

Разминка

Не стоит пренебрегать распространенным правилом для бега – разминкой. Эксперты советуют сначала сделать несложные упражнения на ноги и руки, которые подготовят мышцы к длительной физической нагрузке.

Темп бега

Для начала пробегите 10 минут, плавно переходя на ходьбу. Тренировку увеличьте до 40 минут и выберите такой темп, при котором можно без труда говорить. Так, бег принесет пользу здоровью, а не стресс организму.

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Правильное дыхание

Обычно люди не придают дыханию пристального внимания, так как считают, что это не влияет на бег. Однако эксперты убеждены, что правильное дыхание экономит силы человека и энергию.

По словам тренеров, не стоит впускать воздух в легкие слишком часто, как это делают новички, которые только начали бегать. Дышите носом, глубоко и спокойно.

"Эффект сауны"

Для того, чтобы увеличить потоотделение, наденьте ветрозащитный костюм, который не будет пропускать влагу. Кроме этого, так называемый "эффект сауны" можно усилить обмотав части тела пищевой пленкой.

Такой совет экспертов поможет вывести из организма шлаки и лишнюю жидкость. Поэтому, чем больше вы вспотеете – тем лучше эффект от пробежки.