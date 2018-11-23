Как правильно бегать зимой: полезные советы

Осенью и зимой, когда воздух достаточно прохладный, к пробежкам нужно готовиться с особой тщательностью, чтобы они принесли пользу организму и не навредили здоровью. Ведь холод делает мышцы и суставы менее гибкими.

1. Уделите особое внимание разминке – увеличьте ее продолжительность до 15 минут, чтобы слегка вспотеть. Таким образом, мышцы не будут такими "забитыми", передает "Сегодня".

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2. Не кутайтесь слишком сильно – во время пробежки организм начнет активно выделять тепло, а это грозит перегревом.

3. Одевайте термобелье, ведь оно сохраняет тепло и быстро впитывает влагу.

4. Держите голову и руки в тепле, чтобы не простудиться. Надевайте плотно прилегающую шапочку или наушники, а также – возьмите перчатки.

5. Следите за пульсом, ведь на холоде сердце бьется быстрее, поэтому важно не подвергать организм излишнему стрессу. Лучший пульс для зимней пробежки – от 130 до 150 ударов в минуту.

6. Выбирайте обувь со специальной подошвой и теплые, удобные носки.

7. Пейте воду – важно поддерживать водный баланс в организме.

8. После пробежки сразу идите в тепло, потому что температура тела быстро упадет.

9. Бегайте не более 30-60 минут.

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